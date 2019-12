नई दिल्‍ली: उत्‍तर प्रदेश के लखनऊ से दिल्‍ली लाई गई रेप पीड़िता की हालत गंभीर है. सफदरजंग अस्‍पताल के मेडिकल सुपरिन्‍डेंट डॉ. सुनील गुप्‍ता ने कहा कि युवती की हालात बेहद गंभीर है और बचने के चांस बहुत ही कम हैं. अब हमने उसे वेंटीलेटर पर रख दिया है.

बता दें उन्नाव जिले की बलात्कार पीड़िता को गुरुवार शाम लखनऊ से एयर लिफ्ट करा कर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पुलिस ने बताया कि एंबुलेंस ने हवाई अड्डे के टर्मिनल वन से सफदरजंग अस्पताल तक 13 किलोमीटर के रास्ते को 18 मिनट में तय किया था.

उन्नाव रेप पीड़िता को एयरलिफ्ट कर लाया गया दिल्ली, सफदरजंग अस्पताल में होगा इलाज

Dr Sunil Gupta, Medical Superintendent of Safdarjung Hospital,Delhi: The victim(woman who was set ablaze in Unnao,UP and was later airlifted to Delhi yesterday) is in very serious condition. There are minimal chances of survival. Now, we have put her on ventilator.

— ANI (@ANI) December 6, 2019