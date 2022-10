Sagar Dhankar Murder Case: पहलवान सागर धनखड़ हत्या के मामले में ओलंपिक मेडल विजेता सुशील कुमार और 17 अन्य के खिलाफ हत्या के आरोप तय किये गए हैं. दिल्ली की एक अदालत ने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ (Sagar Dhankar Murder) की हत्या के मामले में ओलंपियन सुशील कुमार (Sushil Kumar) और 17 अन्य के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं के तहत आपराधिक साजिश रचने के आरोप तय किए हैं. इसके साथ-साथ कोर्ट ने 2 फरार आरोपियों के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं.Also Read - केरल मानव बलि का मामला: क्या आरोपियों ने महिलाओं की हत्या करने के बाद उनके शरीर के अंगों को भी खा लिया?

A Delhi Court frames charges u/s of murder, attempt to murder, rioting, unlawful assembly & other sections incl criminal conspiracy against Olympian Sushil Kumar & 17 others in junior wrestler Sagar Dhankar murder case. Court has also framed charges against 2 absconding accused. pic.twitter.com/xhOuiaIWJ8

