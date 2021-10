Sagar Dhankar Death Case: ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार (Sushil Kumar) को छत्रसाल स्टेडियम हत्या मामले में जमानत नहीं मिली. दिल्ली की एक अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय सागर राणा की हत्या के मामले में पहलवान सुशील कुमार की ज़मानत याचिका खारिज कर दी. एक दिन पहले सुशील कुमार (Sushil Kumar) ने जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.Also Read - Sagar Dhankar Death Case: सुशील कुमार को मिलेगी बेल? दायर की जमानत अर्जी; सुनवाई मंगलवार को...

सुशील कुमार ने अपनी जमानत याचिका में दलील दी थी कि पुलिस ने उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया है और उनकी ‘दोषपूर्ण छवि’ पेश की है. कुमार ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर पूर्व जूनियर नेशनल कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ (Sagar Dhankar) और उनके दोस्तों पर कथित रूप से संपत्ति विवाद को लेकर स्टेडियम में इस साल मई में हमला किया था. बाद में धनखड़ ने दम तोड़ दिया. Also Read - ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को तिहाड़ जेल में खेलने का मिलेगा मौका, कौन सा खेल खेलेंगे?

पीड़ित और शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता नितिन वशिष्ठ ने एक दिन पहले कहा था कि कुमार को जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना अभी बाकी है. कुमार के साथ मिलकर वे लोग गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. जेल में पिछले 2 जून से बंद अंतरराष्ट्रीय पहलवान ने अदालत से राहत दिये जाने का अनुरोध करते हुए यह कहा था कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाये गए हैं इसका मकसद उन्हें अपमानित करना और उनकी छवि को धूमिल करना है. Also Read - घुटने की गंभीर चोट के बावजूद कांस्य पदक मुकाबला खेलने उतरे थे बजरंग पुनिया, किया बड़ा खुलासा

A Delhi court dismisses bail petition of wrestler Sushil Kumar in the connection with the murder case of 23-year-old Sagar Rana at Chhatrasal stadium.

