सैफ अली खान के घर में घुसकर चाकू से किया था वार, अब शख्स ने एक्टर से ही मांगी ये मदद

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए चाकू से हमले के मामले में नया मोड़ आया है. मामले में गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने मुंबई की अदालत का रुख करते हुए अपना गुनाह कबूल करने की इच्छा जताई है. आरोपी ने कोर्ट से सजा में नरमी बरतने की अपील भी की है.मुंबई की अदालत ने इस मामले में अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा है. अब इस अर्जी पर अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी.
बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक, शरीफुल इस्लाम ने शुक्रवार (28 अगस्त) को जेल से अदालत में अर्जी डाली है. उसके वकील विपुल दुशिंग ने बताया कि आरोपी मामले में दोषी ठहराए जाने के लिए तैयार है. उसने सजा में कुछ नरमी दिए जाने का अनुरोध किया है. इसके लिए एक्टर सैफ अली खान से भी मदद मांगी गई है. हालांकि, अभी अदालत ने उसकी दोष स्वीकार करने की अर्जी को मंजूर नहीं किया है.
सैफ अली खान पर हमले के मामले में आरोपी का रुख पहले अलग था. इसी महीने अदालत ने उसके खिलाफ आरोप तय किए थे. उस समय उसने दोषी होने से इनकार किया था. आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत घातक हथियार के इस्तेमाल के साथ लूट, गंभीर चोट पहुंचाने और घर में जबरन घुसने समेत आरोप लगाए गए हैं. इसके अलावा विदेशी नागरिकों से जुड़े कानूनों के तहत भी धाराएं लगाई गई हैं.अब उसने अपना रुख बदलते हुए आरोपों को स्वीकार करने की इच्छा जताई है.
यह मामला 16 जनवरी 2025 की रात का है. सैफ अली खान मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में थे, तभी एक शख्स ने उन पर चाकू से कई वार किए. हमले में सैफ को गंभीर चोटें आई थीं. उन्हें इलाज के लिए लीलावती अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी सर्जरी हुई थी.
पुलिस ने घटना के दो दिन बाद बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है.अब 11 सितंबर की सुनवाई में यह साफ होगा कि कोर्ट उसकी अर्जी पर क्या फैसला लेता है. साथ ही आरोपी की ओर से मांगी गई सजा में नरमी की अपील पर भी आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है.
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