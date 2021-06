Jammu and kashmir उत्तरी कश्मीर के सोपोर में शनिवार को हुए हमले को अंजाम देने वाले उग्रवादियों पर निशाना साधते हुए पीपुल्स कांफ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने कहा कि बंदूक उन लोगों को गुलाम बनाती है, जिनके लिए वह लड़ना चाहती है. सज्जाद लोन ने घटना के बाद कई ट्वीट किए. उन्होंने कहा कि यह पागलपन कब खत्म होगा और बंदूकधारियों से यह सोचने को कहा कि वे किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं. Also Read - J&K: आतंकियों ने CRPF-पुलिस टीम पर किया हमला, दो पुलिस जवान शहीद, दो घायल और 2 नागरिकों की भी हुई मौत

लोन ने ट्वीट कर कहा, “सोपोर हमले में पांच लोगों की मौत हो गई, 3 नागरिक और 2 पुलिसकर्मी. श्रीमान बंदूकधारी, लगभग 5 कश्मीरी अंत्येष्टि, 5 विधवाएं, 10 शोकग्रस्त बूढ़े माता-पिता. एक दर्जन या अधिक अनाथ. सभी कश्मीरी. इसलिए श्रीमान बंदूकधारी, वास्तव में जानना चाहता हूं कि तुम किसकी तरफ हो.” Also Read - दिग्‍विजय सिंह का ऑडियो वायरल, कांग्रेस सत्‍ता में लौटी तो धारा-370 पर दोबारा विचार करेगी, BJP ने हमला बोला

उन्होंने आगे कहा, “यह पागलपन कब खत्म होगा? गन 1989 में कश्मीर में आया था, 32 साल बाद, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि बंदूक उन्हीं लोगों को गुलाम बनाती है जिनके लिए वह लड़ने का इरादा रखता है. बंदूकधारियों को वास्तव में यह सोचने की जरूरत है कि वे किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं.” Also Read - J&K: 8 KM लंबी ऑल वेदर काजीगुंड-बनिहाल रोड टनल 2100 करोड़ से हुई तैयार, जल्‍द खुलेगी

When will this madness end. Gun came to Kashmir in 1989. 32 years down the line. I can unambiguously state. That gun enslaves the very people that it purports to fight for. The gunmen really need to ponder whose war they r fighting.

