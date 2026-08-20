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1984 दंगा केस में उम्रकैद काट रहे पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार की मौत, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में तोड़ा दम

1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का गुरुवार को निधन हो गया. तिहाड़ जेल में बंद कुमार को सफदरजंग अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: August 20, 2026, 2:11 PM IST
1984 दंगा केस में उम्रकैद काट रहे पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार की मौत, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में तोड़ा दम

Sajjan Kumar Death: 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का गुरुवार को दिल्ली में निधन हो गया. वह 80 वर्ष के थे और तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे थे. तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

कुमार को दंगों से जुड़े मामलों में कई उम्रकैद की सजाएं मिली थीं, जो एक साथ चल रही थीं. उनके निधन की खबर सामने आने के बाद 1984 के दंगों से जुड़े मामलों और लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है.

और पढ़ें: 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला

पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का नाम 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े कई मामलों में सामने आया था. इन मामलों में उनके खिलाफ अलग-अलग मुकदमे चले और कई सालों तक कानूनी लड़ाई जारी रही. हालांकि 2026 की शुरुआत में उन्हें एक चर्चित मामले में राहत मिली, लेकिन दो अन्य मामलों में दोषसिद्धि के कारण वह जेल में ही रहे.

किस मामले में ठहराया दोषी

दिसंबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने 1984 के दंगों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में निचली अदालत के फैसले को पलट दिया. ये मामला पालम कॉलोनी के राज नगर पार्ट-1 इलाके में पांच सिखों की हत्या और एक स्थानीय गुरुद्वारे को जलाए जाने से जुड़ा था. हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को आपराधिक साजिश और हिंसा को बढ़ावा देने समेत कई आरोपों में दोषी माना. अदालत ने उन्हें उनके शेष प्राकृतिक जीवन तक जेल में रखने की सजा सुनाई. इसी फैसले में अदालत ने 1984 की हिंसा को ‘मानवता के खिलाफ अपराध’ बताया था.

इसके बाद फरवरी 2025 में सज्जन कुमार को एक अन्य मामले में भी उम्रकैद की सजा मिली. राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें सरस्वती विहार इलाके में हुई हिंसा के मामले में दोषी ठहराया. अभियोजन पक्ष के अनुसार, भीड़ के हमले में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह को जिंदा जला दिया गया था. इस मामले में अभियोजन ने अदालत से मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन उनकी अधिक उम्र और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई.

सज्जन कुमार को दोनों मामलों में मिली उम्रकैद की सजाएं एक साथ चल रही थीं. इसलिए 2026 में एक अन्य मामले में बरी होने के बावजूद उन्हें जेल से रिहाई नहीं मिली. इन मामलों ने 1984 की हिंसा के दौरान हुई हत्याओं और उसके बाद चले लंबे न्यायिक संघर्ष को एक बार फिर चर्चा में ला दिया.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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