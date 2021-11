Salman Khurshid’s Home Set On Fire: कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के उत्तराखंड के नैनीताल स्थित घर पर तोड़फोड़ के बाद आगजनी की गई है. अयोध्या पर उनकी किताब ‘सनराइज ओवर अयोध्या’ प्रकाशित होने और उसके कुछ अंशों को लेकर हो रहे विवाद के बाद यह वाकया सामने आया है.Also Read - Salman Khurshid के घर पर पत्थराव और आगजनी, किताब को लेकर विवाद जोरों पर

घटना की जानकारी खुद वरिष्ठ कांग्रेस सलमान खुर्शीद ने दी है. खुर्शीद ने घटना से संबंधित वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किए हैं.

Also Read - गोवा में NCP और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगी चुनाव, गठबंधन पर मुहर जल्द ही

मालूम हो कि कांग्रेस नेता खुर्शीद द्वारा लिखी गई किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISIS और बोको हरम से किए जाने के बाद से ही वह निशाने पर हैं. न्यूज एजेंसी ANI से कुमाऊं के डीआईजी नीलेश आनंद ने कहा, ‘राकेश कपिल और 20 अन्य पर मामला दर्ज किया गया है. अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.’

Uttarakhand: Some people vandalized residence of former Union Minister & Congress leader Salman Khurshid in Nainital today

"Rakesh Kapil & 20 others have been booked. Strict action will be taken against perpetrators," says DGI (Kumaun) Neelesh Anand

(Pics: Khurshid's FB page) pic.twitter.com/1gpQrioBxM

— ANI (@ANI) November 15, 2021