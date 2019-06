लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात की. उन्होंने राज्यपाल से कहा कि वह सरकार को जगायें, जैसा वह उनकी (अखिलेश) सरकार के समय करते थे.

अखिलेश ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद यहां संवाददाताओं से कहा कि राज्यपाल सपा के शासनकाल में कानून व्यवस्था की ओर इंगित किया करते थे. हमने उनसे आग्रह किया है कि वह मौजूदा सरकार को जगायें और जंगलराज को नियंत्रित करने के निर्देश दें.

Former Chief Minister and Samajwadi Party president Akhilesh Yadav leaves after meeting Governor Ram Naik at Raj Bhavan. Akhilesh Yadav handed a memorandum to the Governor over law and order situation in the state. pic.twitter.com/bmYkupmExA

— ANI UP (@ANINewsUP) June 15, 2019