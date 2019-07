लखनऊ: बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाने वाली उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के साथ हुए सड़क ‘हादसे’ के बाद मामले को लेकर राजनीति गरमा गई है. ‘हादसे’ में रेप पीड़िता की चाची और मौसी की मौत और पीड़िता व वकील के घायल होने के बाद यूपी पुलिस इसे महज दुर्घटना बताने के साथ ही मांग किए जाने पर सीबीआई जांच की बात कह रही है. वहीं, पूर्व सीएम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर निशाना साधा है. अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस ने पहले ही मामले को बारिश के कारण हुई दुर्घटना बता दिया है. पुलिस वही भाषा बोल रही है जो यूपी सरकार कह रही है. अखिलेश ने कहा कि हमने पहले भी पीड़िता की आवाज़ को उठाया है और आगे भी संसद में ऐसा करेंगे.

यूपी सरकार उन्‍नाव रेप पीड़ि‍ता के रोड एक्‍सीडेंट की सीबीआई जांच कराने को तैयार: डीजीपी

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक यूपी पुलिस सत्ता में बैठे लोगों की भाषा बोलेगी, तब तक पीड़िता को न्याय मिल सकता है. सोचिए कि पिता की पहले ही पीट-पीट कर हत्या की जा चुकी है. अब चाची और मौसी की मौत हो गई. मां और पीड़िता की हालत गंभीर है. वकील घायल है. उसे पहले ही न्याय के लिए आत्मदाह करना पड़ा. और सरकार कहती है कि पीड़िता को न्याय मिल जाएगा. अखिलेश ने कहा कि जब तक आरोपी बीजेपी विधायक यूपी में जेल में है और जब तक अधिकारी निष्पक्ष जांच नहीं करेंगे, तब तक उसे न्याय नहीं मिल सकता. अखिलेश ने कहा कि बीजेपी बेटियों के लिए अभियान चलाती है, लेकिन एक बेटी जो न्याय मांग रही है, उसके साथ क्या हो रहा है. उसका पूरा परिवार तहस-नहस हो गया.

Former UP CM @yadavakhilesh lashes out against the UP government, levels serious allegations against @Uppolice and demands for a CBI probe in the #unnao accident.

Says, “Police acting as a personal department of UP government.” #UnnaoCase #KuldeepSinghSengar pic.twitter.com/KlkGSJOgtS

— Ashoke Raj (@ashokeraj007) July 29, 2019