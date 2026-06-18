Opinion: सपा में सब ठीक है या अंदर ही अंदर बढ़ रहा संकट? 2027 से पहले अखिलेश की राह क्यों हुई मुश्किल

समाजवादी पार्टी को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हैं. पार्टी के अंदर असंतोष, सामाजिक समीकरणों की चुनौती और विपक्षी दलों के हमलों के बीच 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव के सामने कई सवाल खड़े होते दिख रहे हैं.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 18, 2026, 10:25 PM IST
Opinion: सपा में सब ठीक है या अंदर ही अंदर बढ़ रहा संकट? 2027 से पहले अखिलेश की राह क्यों हुई मुश्किल

Opinion: उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है. हाल के दिनों में पार्टी को लेकर कई तरह की अटकलें सामने आई हैं. कहीं संगठन में असंतोष की चर्चा है, तो कहीं सामाजिक आधार खिसकने की बातें कही जा रही हैं. हालांकि, इनमें से कई दावे अभी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के दायरे में हैं, लेकिन इतना जरूर है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सपा नेतृत्व के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं.

समाजवादी पार्टी का पारंपरिक आधार लंबे समय तक यादव और मुस्लिम वोट बैंक माना जाता रहा है. लेकिन बदलते राजनीतिक माहौल में किसी भी दल के लिए केवल एक या दो सामाजिक समूहों के भरोसे सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं रह गया है. यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में सपा ने ब्राह्मण, दलित और गैर-यादव पिछड़े वर्गों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है.

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इसी रणनीति के तहत हाल में आयोजित एक कार्यक्रम को लेकर विपक्ष ने सपा नेतृत्व पर निशाना साधा. विरोधी दलों ने आरोप लगाया कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व की अनुपस्थिति ने गलत संदेश दिया. हालांकि, सपा की तरफ से इस मुद्दे पर अलग-अलग स्पष्टीकरण सामने आए, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी राजनीति में प्रतीकात्मक घटनाएं भी बड़ा असर छोड़ती हैं.

दूसरी तरफ पार्टी के भीतर संभावित असंतोष की खबरें भी लगातार चर्चा में हैं. कुछ नेताओं के दूसरे राजनीतिक विकल्प तलाशने की अटकलें लगाई जा रही हैं. हालांकि, अभी तक किसी बड़े स्तर पर आधिकारिक टूट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विपक्ष इन चर्चाओं को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है. अगर संगठन के अंदर मतभेद बढ़ते हैं तो यह सपा की चुनावी तैयारियों को प्रभावित कर सकता है.

सपा के सामने एक और चुनौती अपनी राजनीतिक छवि को लेकर भी है. विपक्ष लगातार कानून-व्यवस्था, पुराने विवादों और विभिन्न जांचों को लेकर सवाल उठा रहा है. ऐसे में पार्टी नेतृत्व को केवल चुनावी रणनीति ही नहीं बल्कि जनधारणा के स्तर पर भी अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पहले से कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी हो चुकी है. भाजपा मजबूत संगठन और सत्ता के साथ मैदान में है, जबकि कांग्रेस भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है. ऐसे माहौल में सपा के लिए हर सामाजिक वर्ग तक प्रभावी संदेश पहुंचाना बेहद जरूरी हो जाता है.

(लेखक भावेष पांडेय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अधिवक्ता हैं. राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर लेखन करते हैं.)

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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