अखिलेश यादव के सामने भिड़े सपा नेता, एक-दूसरे को दी गालियां...जमकर हुआ हंगामा

समाजवादी पार्टी (सपा) की उत्तर प्रदेश के एटा और कासगंज जिले की संगठन इकाइयों को भंग कर दिया गया है. यह फैसला पार्टी की एक बैठक के दौरान दो वरिष्ठ नेताओं के बीच हुए विवाद के बाद लिया गया. यह बैठक लखनऊ में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई गई थी. बैठक में करीब 250 वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद थे. इसी दौरान सपा नेता मंजीत यादव और पूर्व एटा जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई.
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में जुगेंद्र सिंह यादव की कुछ टिप्पणियों पर मंजीत यादव ने आपत्ति जताई. इसके बाद दोनों नेताओं के बीच बहस तेज हो गई. मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया. यह पूरा विवाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हुआ. बैठक में मौजूद नेताओं ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन विवाद के बाद पार्टी नेतृत्व ने संगठन में बदलाव का फैसला लिया.
विवाद के बाद समाजवादी पार्टी ने एटा और कासगंज की जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया. इसके साथ ही दोनों जिलों में पार्टी के सभी फ्रंटल संगठनों को भी खत्म कर दिया गया है. सूत्रों के अनुसार, पार्टी अब इन जिलों में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है. संगठन में यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब सपा 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर रही है और स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है.
एटा जिले की चारों विधानसभा सीटों पर फिलहाल बीजेपी के विधायक हैं. वहीं, कासगंज जिले की चार विधानसभा सीटों में से तीन पर बीजेपी और एक पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है. ऐसे में दोनों जिलों में संगठन को मजबूत करना सपा की चुनावी तैयारियों का हिस्सा माना जा रहा है. पार्टी स्थानीय नेताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने और कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार करने पर जोर दे रही है.
बैठक में हुए विवाद के बाद अखिलेश यादव ने नेताओं से मिलकर काम करने की अपील की. उन्होंने कहा कि ऐसी बातें होती रहती हैं और इसे ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए. अखिलेश यादव ने कहा कि पैसे से आने वाला अहंकार ऐसी स्थितियों की वजह बन सकता है. उन्होंने नेताओं को मिलकर काम करने और पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने पर ध्यान देने की बात कही. अब पार्टी की नजर दोनों जिलों में नए संगठन के गठन और नए पदाधिकारियों की नियुक्ति पर है.
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