कमाल अख्तर के इस्तीफे से बढ़ी हलचल! क्या चुनाव से पहले सपा में गहरा रहा है अंदरूनी संकट?

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अंदर इस्तीफों, विरोध और नेताओं के बीच मतभेद की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. इन घटनाओं ने संगठन की एकजुटता और चुनावी तैयारियों को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है.

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Opinion: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दल अपनी रणनीति मजबूत करने में जुटे हैं. इसी बीच समाजवादी पार्टी के अंदर सामने आ रही घटनाओं ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू कर दी है. हाल के दिनों में कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं, जिनसे पार्टी के अंदर मतभेद और गुटबाजी की अटकलों को बल मिला है. हालांकि, पार्टी नेतृत्व की ओर से इन घटनाओं पर ज्यादा सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विपक्ष लगातार इन्हें मुद्दा बना रहा है.

सबसे ज्यादा चर्चा सपा विधायक कमाल अख्तर के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफे की रही। उनके इस फैसले ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या पार्टी के अंदर सब कुछ सही है. इससे पहले मुरादाबाद में आयोजित पीडीए सम्मेलन के दौरान सांसद रुचि वीरा ने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर उपेक्षा और गुटबाजी के आरोप लगाए थे. मामला इतना बढ़ा कि पार्टी नेतृत्व को हस्तक्षेप कर बैठक करनी पड़ी. इसके बावजूद इस्तीफे जैसी घटना ने संकेत दिया कि मतभेद पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं.

सार्वजनिक विवाद चर्चा का विषय

सिर्फ मुरादाबाद ही नहीं, बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों से भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने संगठन की एकजुटता पर सवाल खड़े किए हैं. बांदा में सांसद और विधायक के बीच सार्वजनिक विवाद चर्चा का विषय बना. प्रयागराज में पार्टी विधायक के खिलाफ कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी राजनीतिक हलकों में सुर्खियां बना. इन घटनाओं ने यह संदेश दिया कि स्थानीय स्तर पर कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष मौजूद है.

हरदोई, अमेठी, चंदौली और अयोध्या जैसे जिलों में भी पार्टी से जुड़े विवाद सामने आए. कहीं, नेताओं के बीच बयानबाजी हुई तो कहीं संगठन के अंदर टकराव की खबरें आईं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से पहले इस तरह की घटनाएं किसी भी दल की छवि और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर डाल सकती हैं. हालांकि, ये भी सच है कि बड़े राजनीतिक दलों में स्थानीय स्तर पर मतभेद नई बात नहीं माने जाते.

इस पूरे घटनाक्रम के बीच विपक्षी दलों ने भी सपा को घेरने का प्रयास किया है. कुछ नेताओं का आरोप है कि पार्टी के अंदर सामाजिक संतुलन और प्रतिनिधित्व को लेकर असंतोष बढ़ रहा है. वहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ से अब तक इन आरोपों का विस्तृत जवाब सामने नहीं आया है.

स्थानीय स्तर के विवाद

राजनीतिक दृष्टि से सबसे अहम सवाल यह है कि क्या ये घटनाएं केवल स्थानीय स्तर के विवाद हैं या फिर संगठन के भीतर किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रही हैं. इसका जवाब आने वाले महीनों में पार्टी की रणनीति, संगठनात्मक फैसलों और चुनावी तैयारियों से साफ हो सकता है.

फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को केवल विपक्ष से ही नहीं, बल्कि संगठन के भीतर उठ रहे सवालों का भी प्रभावी तरीके से जवाब देना होगा. अगर नेतृत्व समय रहते मतभेदों को सुलझाने में सफल रहता है तो चुनावी मैदान में इसका सकारात्मक असर दिख सकता है. वहीं, अगर असंतोष जारी रहा तो विपक्ष को राजनीतिक हमला करने का एक और बड़ा मुद्दा मिल सकता है.

(लेखक डॉ. विनम्र सेन सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)