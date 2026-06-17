Opinion: सपा में टूट की आहट या सियासी रणनीति? 1992 का इतिहास फिर क्यों आ रहा है याद

Opinion: उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों समाजवादी पार्टी को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं. राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य है या फिर आने वाले समय में कोई बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिल सकता है. इन अटकलों को हवा तब मिली जब योगी सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के अंदर बड़े स्तर पर असंतोष है और पार्टी में टूट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
राजभर के बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई. इसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी दावा किया कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं. हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे बयान अक्सर किसी बड़े राजनीतिक संदेश का हिस्सा होते हैं. सपा में संभावित टूट की बात सामने आते ही लोगों को 1992 का दौर याद आने लगा. वजह साफ है, जिस समाजवादी पार्टी को आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी ताकत माना जाता है, उसका जन्म भी राजनीतिक मतभेदों और संगठनात्मक संघर्ष की पृष्ठभूमि में हुआ था.
राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो 1989 के बाद देश और उत्तर प्रदेश दोनों की राजनीति तेजी से बदल रही थी. बोफोर्स मुद्दे के कारण कांग्रेस कमजोर हुई और जनता दल एक मजबूत विकल्प बनकर उभरा. इसी दौर में मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और राज्य की राजनीति में एक बड़े नेता के रूप में स्थापित हुए, लेकिन सत्ता के साथ-साथ जनता दल के भीतर कई शक्ति केंद्र भी विकसित होने लगे. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच विचारों और नेतृत्व को लेकर मतभेद सामने आने लगे. यही मतभेद आगे चलकर बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का कारण बने.
1991 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद जनता दल विपक्ष में पहुंच गया. इसी दौरान राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी के भीतर खींचतान शुरू हुई. पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर अपने करीबी नेता को राज्यसभा भेजना चाहते थे, जबकि मुलायम सिंह यादव की प्राथमिकता अलग थी. मुलायम चाहते थे कि उनके करीबी और भरोसेमंद सहयोगी रामगोपाल यादव राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएं. राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनीं कि रामगोपाल यादव राज्यसभा पहुंचे. इस घटनाक्रम ने जनता दल के भीतर मौजूद मतभेदों को और गहरा कर दिया.
ये केवल एक चुनावी फैसला नहीं था, बल्कि नेतृत्व और भविष्य की राजनीति को लेकर दो अलग-अलग दृष्टिकोणों का टकराव भी था. यही वजह थी कि कुछ समय बाद मुलायम सिंह यादव ने अपनी अलग राजनीतिक राह चुनने का फैसला किया.
4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव ने जनता दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी की स्थापना की. ये केवल एक नई पार्टी का गठन नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत भी थी. समाजवादी पार्टी ने अगले तीन दशकों में प्रदेश की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया. पिछड़े वर्गों, किसानों और अल्पसंख्यकों के बीच मजबूत आधार बनाकर पार्टी ने कई बार सत्ता हासिल की और खुद को राज्य की प्रमुख राजनीतिक ताकतों में शामिल कर लिया.
हालांकि वर्तमान परिस्थितियों की तुलना सीधे 1992 से करना आसान नहीं है. उस समय राजनीतिक हालात अलग थे और आज की चुनौतियां भी भिन्न हैं। फिर भी राजनीति में इतिहास अक्सर संदर्भ के रूप में सामने आता है. समाजवादी पार्टी इस समय कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है. एक तरफ बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला है तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के भीतर तालमेल बनाए रखने की चुनौती भी मौजूद है. इसके अलावा पार्टी को अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत रखने और नए सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाने की जरूरत भी महसूस हो रही है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा. यही कारण है कि पार्टी के भीतर संगठनात्मक मजबूती और राजनीतिक एकजुटता को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है.
भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि यहां कोई भी समीकरण हमेशा के लिए तय नहीं होता. कई बार मजबूत दिखने वाले दल अचानक कमजोर पड़ जाते हैं, जबकि मुश्किल दौर से गुजर रहे दल नई ऊर्जा के साथ वापसी भी कर लेते हैं. समाजवादी पार्टी को लेकर उठ रही चर्चाओं के बीच यही सवाल सबसे अहम है कि क्या ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है या फिर इसके पीछे कोई वास्तविक असंतोष भी मौजूद है. इसका जवाब आने वाला समय ही देगा.
फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां अतीत की घटनाएं वर्तमान की बहसों को दिशा दे रही हैं. 1992 का इतिहास इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि राजनीति में हर नई चर्चा पुराने अध्यायों को फिर से जीवंत कर देती है.
(लेखक भावेष पांडेय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अधिवक्ता हैं. राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)
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