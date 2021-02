Complaint Against Sambit Patra: बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा (Sambit Patra) के खिलाफ दिल्ली पुलिस (Delhi Police) से शिकायत की गई है. ये शिकायत आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने की है. आरोप है कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) का एक वीडियो पोस्ट किया. आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये वीडियो फर्जी है. Also Read - किसान आंदोलन: लापता किसानों का पता लगाने में मदद करेगी दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल ने कहा- केंद्र सरकार से बात करूंगा

आम आदमी पार्टी के अनुसार, अरविंद केजरीवाल से जुड़ा एक वीडियो बीजेपी के मुख्य प्रवक्ताओं में से एक संबित पात्रा (Sambit Patra) ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. ये वीडियो फर्जी है. इससे अरविंद केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई. Also Read - School Reopening Latest News 2021: दिल्ली में कब खुलेंगे स्कूल? सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा- तुरंत नर्सरी एडमिशन को खोलने की प्रक्रिया शुरू करेंगे

Aam Aadmi Party (AAP) files a complaint with Delhi Police against BJP and its leader Sambit Patra “for posting a forged video showing CM Arvind Kejriwal” on social media. Also Read - नए कृषि कानूनों के विरोध में संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी आम आदमी पार्टी

— ANI (@ANI) February 3, 2021