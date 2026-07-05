संबित पात्रा का WhatsApp हुआ हैक, UPI बंद बताकर मांगे गए 65 हजार रुपये

भाजपा सांसद और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा का WhatsApp अकाउंट हैक हो गया. हैकर्स ने उनके नंबर से कई लोगों को मैसेज भेजकर पैसों की मांग की. कुछ लोगों को लिखा गया कि “मेरा UPI काम नहीं कर रहा, मुझे अर्जेंट 65 हजार रुपये चाहिए.” इसके साथ एक QR कोड भी भेजा गया, ताकि लोग उसी पर पैसे ट्रांसफर कर दें. मामला सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा शुरू हो गई.
संबित पात्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि उनका WhatsApp अकाउंट हैक हो गया है. उन्होंने कहा कि उनके नंबर से भेजे जा रहे सभी पैसों की मांग वाले मैसेज पूरी तरह फर्जी हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि जब तक उनका अकाउंट पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक उनके नंबर से आने वाले किसी भी मैसेज, कॉल या पैसे भेजने की अपील पर भरोसा न करें. उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की रकम न भेजने की भी सलाह दी.
हैकर्स पहले लोगों को “हैलो” और “एक छोटी सी मदद चाहिए” जैसा मैसेज भेजते थे. जब सामने वाला जवाब देता, तब लिखा जाता कि UPI काम नहीं कर रहा है और तुरंत पैसों की जरूरत है. कई लोगों से 65 हजार रुपये मांगे गए, जबकि कुछ से अलग-अलग रकम की मांग की गई. इसके बाद एक QR कोड भेजकर उसी पर पैसे भेजने के लिए कहा गया. कई लोगों ने समय रहते इस धोखाधड़ी को पहचान लिया और कोई पैसा नहीं भेजा.
पुरी के SP (@SPPuri1) और Cyber Cell के अधिकारियों के सहयोग से मेरा WhatsApp अकाउंट अब सफलतापूर्वक रिकवर हो गया है तथा इस संबंध में उत्पन्न सभी तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जा चुका है।
इस दौरान जिन्होंने मेरी सूचना को साझा किया, सतर्कता बरती तथा मेरे नंबर से भेजे गए किसी भी… https://t.co/sCsLnDkaCw
— Sambit Patra (@sambitswaraj) July 5, 2026
घटना की जानकारी मिलते ही संबित पात्रा ने ओडिशा पुलिस और साइबर सेल को इसकी सूचना दी. शिकायत दर्ज होने के बाद अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की. कुछ घंटों की कार्रवाई के बाद उनका WhatsApp अकाउंट सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया गया. इसके बाद पात्रा ने फिर X पर जानकारी दी कि अब उनका अकाउंट सुरक्षित है और तकनीकी समस्या का समाधान हो चुका है. उन्होंने पुलिस और साइबर टीम का धन्यवाद भी किया.
इस घटना के बाद संबित पात्रा ने लोगों से ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि अगर किसी परिचित के नंबर से अचानक पैसों की मांग वाला मैसेज आए, तो पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें. केवल WhatsApp मैसेज देखकर कभी भी पैसे ट्रांसफर न करें. कॉल करके पुष्टि करें या दूसरे माध्यम से संपर्क करें. साइबर अपराधी आजकल भरोसेमंद लोगों के अकाउंट हैक करके ठगी कर रहे हैं, इसलिए हर ऑनलाइन लेनदेन से पहले पूरी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है.
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