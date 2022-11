Same Sex Marriage: समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने पर होगी सुनवाई, SC ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

Same Sex Marriage: समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की एक समलैंगिक जोड़े की मांग पर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और इस बारे में जवाब मांगा है. याचिका में समलैंगिक विवाह को भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लाने की मांग की गई है. कोर्ट ने संकेत दिया कि इस मसले पर केरल समेत अलग-अलग हाई कोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर एक साथ सुनवाई की जाएगी.

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हैदराबाद के रहने वाले गे कपल सुप्रियो चक्रबर्ती और अभय डांग और दिल्ली के पार्थ फिरोज़ मेहरोत्रा और उदय राज आनंद की दो याचिकाएं सुनवाई के लिए आईं थीं. याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, नीरज किशन कौल और मेनका गुरुस्वामी पेश हुए.