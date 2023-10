Hindi India Hindi

Same Sex Marriage Supreme Court Decision Live Updates

Same Sex Marriage verdict live: कुछ ही देर में आएगा फैसला

Supreme Court Verdict On Same Sex Marriage: सुप्रीम कोर्ट ने दस दिन लगातार सुनवाई करने के बाद इसी साल 11 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

Supreme Court Verdict On Same Sex Marriage: सेम-सेक्स मैरिज (Same-Sex Marriage) को मान्यता देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ आज सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल , जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पांच जजों की बेंच फैसला सुनाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने दस दिन लगातार सुनवाई करने के बाद इसी साल 11 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज देखना होगा कि भारत में सेम सेक्स मैरिज लीगल होता है या नहीं. Same Sex Marriage से जुड़े हर अपडेट के लिए पेज को समय-समय पर रिफ्रेश करते रहें और India.com के साथ बने रहें…

