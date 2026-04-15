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नीतीश के 20 साल राज के बाद सम्राट चौधरी बने बिहार के पहले BJP सीएम, जानें डिप्टी CM और अन्य पद पर कौन?
बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के नए मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है. जानिए डिप्टी सीएम और बाकी पदों पर कौन कौन है.
सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, उन्होंने राज भवन में शपथ ली. सम्राट बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने हैं. नीतीश कुमार 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद एनडीए ने तुरंत नई सरकार बनाने का दावा पेश किया. नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद भाजपा और एनडीए विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से चुना गया. सम्राट चौधरी पहले डिप्टी मुख्यमंत्री थे और अब पूर्ण मुख्यमंत्री बनकर सत्ता संभालेंगे. यह बदलाव बिहार की 20 साल पुरानी नीतीश युग को समाप्त कर रहा है.
सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर आरजेडी से शुरू
सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और उनकी राजनीतिक यात्रा आरजेडी से शुरू होकर जदयू होते हुए भाजपा तक पहुंची. वह 2025 विधानसभा चुनाव में तारापुर सीट से जीते.
डिप्टी मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने डिप्टी सीएम पद से इनकार कर दिया है. नई सरकार में डिप्टी मुख्यमंत्री जदयू कोटे से बनाए गए हैं. बाकी कैबिनेट मंत्रियों की सूची बाद में घोषित की जाएगी. भाजपा कोटे से कुल 12 पद (सीएम सहित) और जदयू कोटे से 11 पद तय हैं.
कैबिनेट में संभावित नाम
कैबिनेट में संभावित नामों में जदयू से श्रवण कुमार, अशोक चौधरी और लेशी सिंह शामिल हो सकते हैं, जबकि भाजपा से मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और राम कृपाल यादव जैसे चेहरे चर्चा में हैं. पूर्ण मंत्रिमंडल की आधिकारिक घोषणा शपथ के बाद होगी.
यह बदलाव बिहार की राजनीति में भाजपा की बढ़ती ताकत को दर्शाता है, जहां पार्टी के पास 89 विधायक हैं. फिलहाल एनडीए ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है और विपक्षी दलों पर नजर रखी जा रही है.
इससे पहले सम्राट चौधरी ने कहा था कि मैं पिछले तीस सालों से राजनीतिक कार्यकर्ता हूं. मेरे दायित्व बदलते रहते हैं, लेकिन मैं बिहार के लिए काम कर रहा हूं और आगे भी बिहार के लिए काम करता रहूंगा. इससे एक्स पर भी सम्राट चौधरी ने लिखा था, यह मेरे लिए केवल एक पद नहीं, बल्कि बिहार की जनता की सेवा, उनके विश्वास और सपनों को साकार करने का एक पवित्र अवसर है. मैं पूर्ण निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ जन-जन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का संकल्प लेता हूं.