#SamudraSetu: विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कवायद जारी है. इसी के तहत नौसेना ने ‘समुद्र सेतु’ अभियान आरंभ कर दिया है. इसके तहत मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा.

इस ऑपरेशन के लिए नौसेना के जहाज आईएनएस जलाश्वा का प्रयोग होगा. इसके कई वीडियोज भी आए हैं.

#WATCH Preparations begin on INS Jalashwa to receive Indian nationals who will be evacuated from Maldives under operation. Passengers to board the ship shortly. #SamudraSetu. pic.twitter.com/BmQqmol05E — ANI (@ANI) May 8, 2020

#WATCH Preparations begin on INS Jalashwa to receive Indian nationals who will be evacuated from Maldives under operation #SamudraSetu. pic.twitter.com/7Z7omOZDhP — ANI (@ANI) May 8, 2020

#WATCH INS Jalashwa that will evacuate Indian nationals from Maldives under operation #SamudraSetu draws close to Male Port. pic.twitter.com/P9l2qPo0Td — ANI (@ANI) May 8, 2020

ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी देश से भारतीयों को लाने के लिए नेवी इतने बड़े स्तर पर काम कर रही है. इससे पहले भी मालदीव और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए नौसेना के तीन युद्धपोत रवाना हुए हैं.

बता दें कि भारत सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए बड़े स्तर पर मुहिम चला रही है. खाड़ी और अन्य देशों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 14 युद्धपोतों को तैयार किया गया है.