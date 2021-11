Constitution Day 2021: आज देशभर में संविधान दिवस (Samvidhan divas) मनाया जा रहा है. राष्ट्रपति (President of India) और प्रधानमंत्री (Prime Minister of India) सहित तमाम हस्तियां इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामानाएं (Happy Constitution Day) दे रहे हैं. साल 2015 से मनाए जा रहे संविधान दिवस (Constitution day of India) का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था. ‘आजादी के अमृत महोत्सव’ के तहत संसद के केंद्रीय कक्ष में ‘संविधान दिवस’ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind), उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) इस कार्यक्रम को संबोधित (Constitution day speech) करेंगे. संसदीय कार्य मंत्रालय के बयान के अनुसार, राष्ट्रपति अपने संबोधन के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तथा उनके साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के लिए पूरे देश को आमंत्रित किया गया है.Also Read - Constitution Day: संसद और सुप्रीम कोर्ट सहित कई समारोहों में शामिल होंगे पीएम मोदी

इस आमंत्रण में कहा गया है कि संविधान दिवस पर कार्यक्रम में अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय ने दो पोर्टल विकसित किए हैं. बयान के अनुसार, एक पोर्टल 23 भाषाओं (22 आधिकारिक भाषाओं और अंग्रेजी) में संविधान की प्रस्तावना को ऑनलाइन पढ़ने के लिए विकसित किया गया है तथा दूसरा पोर्टल संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन क्विज के लिए है.

संसद के केंद्रीय कक्ष में इस समारोह को उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी संबोधित करेंगे.