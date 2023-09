INDIA गठबंधन के बड़े नेता और CM के बेटे ने सनातन धर्म को बताया डेंगू, मलेरिया, Covid

नई दिल्ली : एक तरफ विपक्षी दलों ने एकजुट होकर I.N.D.I.A. नाम से एक गठबंधन बनाया, ताकि वह NDA के और PM Modi खिलाफ लड़ सकें. दूसरी तरफ इसी गठबंधन के एक बड़े नेता व मुख्यमंत्री के बेटे ने देश की बहुसंख्यक आबादी को डेंगू, मलेरिया और कोविड (Covid) बताया है. यही नहीं मुख्यमंत्री के बेटे का तो यहां तक कहना है कि सनातन धर्म को इन्हीं बीमारियों की तरह जड़ से उखाड़ने की आवश्यकता है.

सनातन धर्म के लिए इस तरह की अपमानजनक बातें की हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने. उदयनिधि द्वारा सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और डेंगू जैसी संक्रामक बीमारियों से करने के बाद शनिवार को जबरदस्त हंगामा हुआ. उदयनिधि ने कहा कि न सिर्फ सनातन आइडियोलॉजी का विरोध करने की जरूरत है, बल्कि इसे समाप्त करना चाहिए.