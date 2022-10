मशहूर रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक (Sand Artist Sudarsan Pattnaik) ने दीवाली (Diwali) के शुभ अवसर पर हजारों दीयों की मदद से मां काली की रेत से मूर्ति बनाई है. बेहद खूबसूरत नजर आ रही इस मूर्ति में कुल 4,045 दीयों का इस्तेमाल किया गया है. साथ ही खूबसूरत संदेश देते हुए लिखा गया, ‘आइए इस दीवाली सारी नेगेटिविटी जला दें.’ सुदर्शन ने ओडिशा के पुरी में समुद्र तट ये खूबसूरत कलाकृति बनाई है.Also Read - शुभ दीपावली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं

सुदर्शन ने छह टन रेत और 4045 दीयों की स्थापना के साथ मां काली की पांच फीट ऊंची रेत की मूर्ति बनाई है. मूर्ति बनाने में उन्हें करीब पांच घंटे लगे. इस दौरान रेत कला संस्थान के छात्रों ने भी उनकी मदद की. पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे जा चुके सुदर्शन पटनायक ने कहा कि इस दीवाली वो भारतीयों से अपील करते हैं कि वो पर्यावरण स्वच्छ रखें और प्रदूषण मुक्त त्योहार मनाएं.

मालूम हो कि सुदर्शन पटनायक अभी तक 60 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकृति प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं और बहुत से पुरस्कार जीते. वो समय-समय पर अपनी कला के जरिए लोगों को विभिन्न विषयों पर जागरुक करने की कोशिश भी करते नजर आए हैं. उनकी कला को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहा है.

Odisha | Sand artist Sudarsan Pattnaik created a sand sculpture of Goddess Kali on the occasion of #Diwali in Puri (23.10) pic.twitter.com/2qqtdwJEPB

— ANI (@ANI) October 23, 2022