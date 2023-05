Hindi India Hindi

'World No Tobacco Day' के मौके पर सैंड आर्टिस्ट सुंदरसन पटनायक ने एक सैंड आर्ट बनाई

ओडिशा के एकसमुद्र तट पर सुंदरसन पटनायक ने एक बड़ी सैंड आर्ट बनाई. इस आर्ट में सुंदरसन ने कई सिगरेट बनाई है और उसके ऊपर मनुष्य के चेहरे बनाए...

विश्व तंबाकू निषेध दिवस

World No Tobacco Day 2023: हर साल की 31 मई को ‘विश्व तंबाकू निषेध दिवस’ ( World No Tobacco Day) मनाया जाता है. इस दिन का मुख्य उद्देश्‍य तंबाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले हानिकारक और घातक प्रभावों के प्रति लोगों को जागरुक करना है. हर साल ही इस दिन को एक अलग थीम पर निर्धारित कर सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल यानी 2023 का थीम है- We need food, not tobacco, जिसका अर्थ है ‘हमें भोजन की जरूरत है नाकि तंबाकू की’. भारत के सबसे प्रसिद्ध रेत कलाकार (Sand Artist) ने इस अवसर पर एक सैंड आर्ट बनाकर लोगों को तंबाकू छोड़ने का संदेश दिया है.

देश के सबसे मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुंदरसन पटनायक जो पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित हैं, उन्होनें विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर ओडिशा के एक समुद्र तट पर एक बड़ी सैंड आर्ट बनाई. इस आर्ट में सुंदरसन ने कई सिगरेट बनाई है और उसके ऊपर मनुष्य के चेहरे बनाए. मीडिया कंपनी एएनआई (ANI) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी वीडियो की शेयर की और लिखा, ‘ओडिशा में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ‘विश्व तंबाकू निषेध दिवस’ के मौके पर पुरी समुद्र तट पर एक सैंड आर्ट बनाकर तंबाकू छोड़ने का संदेश दिया है.’

आज के समय में तंबाकू एक ऐसी चीज बन गई है जिसकी लत लगते इंसान को देर नहीं लगती. तंबाकू के उत्पादों का सेवन करने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी आपका हाथ थाम सकती है. दुनियाभर में लाखों लोगों की मौत की वजह अक्सर तंबाकू ही होता है. हर साल ‘विश्व तंबाकू निषेध दिवस’ को सेलिब्रेट करके लोगों को तंबाकू के नुकसान के बारे में जागरुक किया जाता है और उन्‍हें तंबाकू का सेवन रोकने के लिए प्रेरित किया जाता है.

