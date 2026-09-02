EnglishHindi

दोस्त को बचाने झील में कूदे दो युवक, नहीं बची जान; संजय झील में तीन की मौत

पूर्वी दिल्ली की संजय झील में दर्दनाक हादसे में तीन युवकों की डूबने से मौत हो गई. डूब रहे दोस्त को बचाने के लिए दो युवकों ने झील में छलांग लगाई थी, लेकिन वे भी गहरे पानी में डूब गए. पुलिस ने तीनों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं.

Written by: Ikramuddin
Published: September 2, 2026, 11:48 PM IST
दोस्त को बचाने झील में कूदे दो युवक, नहीं बची जान; संजय झील में तीन की मौत
प्रतीकात्मक तस्वीर.

राजधानी दिल्ली में संजय झील में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां डूब रहे अपने दोस्त को बचाने के लिए पानी में उतरे दो युवक भी हादसे का शिकार हो गए. देखते ही देखते तीनों की डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और तीनों परिवारों में मातम पसर गया. पुलिस के मुताबिक, हादसा मंगलवार शाम करीब सात बजे पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना क्षेत्र में स्थित संजय झील में हुआ. आशीष नौटियाल (21), साहिल (22) और सौरभ (21) एक साथ झील गए थे. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इसी दौरान आशीष गहरे पानी की तरफ चला गया और अचानक डूबने लगा.

दोस्त को डूबता देख दोनों ने लगाई छलांग

आशीष को पानी में डूबता देखकर उसके दोनों दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की. दोनों युवक बिना देर किए झील में उतर गए. हालांकि, पानी की गहराई में जाने के बाद वे भी संभल नहीं पाए और डूब गए. कुछ ही देर में तीनों पानी में दिखाई देना बंद हो गए. हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे. इसके बाद झील में तलाशी अभियान चलाया गया. काफी कोशिश के बाद तीनों युवकों के शव पानी से बाहर निकाले गए. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

और पढ़ें: 12 साल तक हार्ट सर्जरी का इंतजार, 15 साल की बच्ची की AIIMS में मौत; अब होगी जांच

परिवार को अब भी नहीं पता कैसे हुआ हादसा

आशीष के पिता ने बताया कि उनका बेटा दोस्तों के साथ संजय झील गया था. उन्होंने कहा कि परिवार को अभी यह पूरी तरह पता नहीं है कि वहां वास्तव में क्या हुआ. बेटे की मौत की खबर के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. इस हादसे से दो अन्य परिवार भी गहरे सदमे में हैं. हादसे के बाद संजय झील की गहराई को लेकर भी सवाल उठे. कुछ आरोपों में कहा गया कि अवैध रेत खनन के कारण झील गहरी हुई है. हालांकि, झील के रख-रखाव की जिम्मेदारी संभालने वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इन आरोपों को खारिज किया है. डीडीए का कहना है कि उसने वहां न तो रेत खनन किया और न ही इसकी अनुमति दी. (IANS)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.