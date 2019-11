पटना: न्यायमूर्ति संजय करोल ने सोमवार को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई. इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, उच्च न्ययायालय के कई न्यायाधीश सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.

Bihar: Justice Sanjay Karol sworn-in as Chief Justice of Patna High Court by Governor Phagu Chauhan at Raj Bhavan, today. pic.twitter.com/6JUOResguH

— ANI (@ANI) November 11, 2019