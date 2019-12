नई दिल्ली: राज्यसभा में बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) पर चर्चा के दौरान शिवसेना ने भाजपा पर यह कहते हुए कटाक्ष किया कि हमें किसी से देशभक्ति का प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है. आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, हम वहां के हेडमास्टर हैं.

उच्च सदन में सीएबी पर चर्चा में भाग लेते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि यह कहा जा रहा है कि जो इस विधेयक का विरोध कर रहा है वह देशद्रोही है और जो इसका समर्थन कर रहा है वह देशभक्त है.

Don’t need certificate on our nationalism: Sanjay Raut attacks BJP in CAB debate

