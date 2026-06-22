'शिंदे प्रेग्नेंट थे और उन्होंने 6 सांसदों को पैदा दिया...', बागियों को लेकर ये क्या बोल गए संजय राउत

महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना (UBT) को बड़ा झटका लगने जा रहा है. 6 सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने को लेकर अब बड़ा राजनीति विवाद खड़ा हो गया है. ऐसे में संजय राउत के इस बयान ने और सियासी माहौल गर्म कर दिया है.

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संजय राउत ने दावा किया कि शिवसेना (UBT) के 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं.

राउत ने कटाक्ष करते हुए कहा, ‘एकनाथ शिंदे प्रेग्नेंट थे और उन्होंने 6 सांसदों को जन्म दिया है’.

उन्होंने कहा कि यह ‘डिलीवरी’ शिंदे के सरकारी आवास नंदनवन में हुई.

राउत के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद और सियासी घमासान शुरू हो गया है.

Sanjay Raut on Eknath Shinde: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर शिवसेना के दोनों गुट आमने-सामने आ गए हैं. उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट में शामिल होने पर संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है. राज्यसभा सांसद संजय राउत के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है.

संजय राउत ने शिंदे गुट की बढ़ती ताकत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ‘एकनाथ शिंदे ने छह सांसदों को अपने साथ जोड़ लिया है.’ उनके बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. ये पहली बार नहीं है जब राउत ने विरोधी खेमे के नेताओं को लेकर आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया हो. हाल के दिनों में भी उनके कुछ बयानों पर विवाद खड़ा हुआ था.

क्या बोले संजय राउत

राउत ने कहा कि शिंदे ‘प्रेग्नेंट’ थे और अब उन्होंने ‘छह सांसदों को जन्म दिया है’. सेना नेता का ये विवादित बयान पिछले सात दिनों में दिया गया ऐसा दूसरा बयान है. राउत ने आगे कहा, ‘एकनाथ शिंदे प्रेग्नेंट थे और उन्होंने छह सांसदों को जन्म दिया है. ये डिलीवरी नंदनवन में हुई.’ उन्होंने शिंदे के सरकारी आवास का जिक्र करते हुए ये बात कही, जहां शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने से पहले कई बागी सांसद इकट्ठा हुए थे.