'कुछ लोग कुत्ते होते हैं, लेकिन वफादार नहीं...', संजय राउत की पोस्ट से मचा बवाल

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया, जिसने नई बहस छेड़ दी. पोस्ट में लिखा था, “कुछ लोग कुत्ते तो होते हैं, मगर वफादार नहीं होते.” इसके साथ उन्होंने “जय महाराष्ट्र” भी लिखा. पोस्ट सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई. कई लोगों ने इसे पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे नेताओं पर निशाना माना. वहीं विपक्षी दलों ने भी इस पोस्ट को लेकर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी.
दरअसल यह पोस्ट ऐसे समय पर आया है जब शिवसेना UBT के कई सांसदों के पार्टी छोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं. राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पार्टी के कुछ सांसद जल्द ही महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं. इसी वजह से राउत का यह पोस्ट सीधे तौर पर बागी नेताओं से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन समय और हालात को देखते हुए राजनीतिक जानकार इसे पार्टी के अंदर चल रही खींचतान से जोड़ रहे हैं.
गुरुवार को शिवसेना UBT की संसदीय दल की अहम बैठक हुई थी. इस बैठक में पार्टी के छह सांसद शामिल नहीं हुए. इसके बाद बगावत की चर्चा और तेज हो गई. जिन सांसदों के बैठक से दूर रहने की बात सामने आई, उनमें नागेश आष्टिकर, संजय देशमुख, संजय जाधव, संजय दीना पाटिल, ओमप्रकाश राजे निंबालकर और भाऊसाहेब वाकचौरे का नाम शामिल है. राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि इन नेताओं का अगला कदम पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है. वहीं एकनाथ शिंदे ने भी बयान देकर संकेत दिए कि आने वाले दिनों में और बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं.
जय महाराष्ट्र ! pic.twitter.com/nYaiVHLv7M
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 20, 2026
संजय राउत पिछले कई दिनों से संभावित बागी नेताओं पर लगातार हमला बोल रहे हैं. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि कुछ सांसदों को पार्टी बदलने के लिए बड़ी रकम का लालच दिया गया है. राउत ने यह भी कहा कि जो नेता पार्टी छोड़ते हैं, उन्हें जनता सबक सिखाती है. उनके बयानों से साफ है कि शिवसेना UBT इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से ले रही है. पार्टी के अंदर बढ़ती बेचैनी भी अब खुलकर सामने आने लगी है.
इस पूरे मामले पर आदित्य ठाकरे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जिन नेताओं को जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ाया, वही अब उनका साथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं. आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि कुछ नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए पुराने साथियों से दूरी बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता सब कुछ देख रही है और सही समय पर जवाब भी देगी. इस बीच राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर सांसदों का बड़ा समूह पार्टी छोड़ता है, तो संसद में शिवसेना UBT की ताकत कमजोर हो सकती है और आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं.
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