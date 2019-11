नई दिल्लीः महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर शिवसेना संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है. संजय राउत ने कहा कि सरकार गठन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है और राज्य में सीएम पद के लिए सभी दलों से बात हो गई है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अब अगले पांच साल तक शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा.

आज सुबह राउत ने कहा कि हम महाराष्ट्र की जनता को समझते हैं और जनता यही चाहती है कि मुख्यमंत्री शिवसेना से ही हो. भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार को दिल्ली के इशारों पर नहीं चलाया जा सकता. इससे पहले गुरुवार की रात को सरकार गठन के लिए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाका की थी.

Sanjay Raut, Shiv Sena: Shiv Sena Chief Minister will be there for full 5 years. #Maharashtra pic.twitter.com/RDt8hXCC11

— ANI (@ANI) November 22, 2019