नई दिल्लीः महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के बीच सियासी टकराव लगातार जारी है. शिवसेना लगातार सीएम पद की मांग को लेकर अड़ी हुई है. महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भाजपा को राज्य में सरकार बनाने के लिए कहा है, वहीं शिवसेना नेताओं ने इसका विरोध किया है. अब शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अगर राज्य में कोई सरकार बनाने को तैयार है तो शिवसेना इसकी जिम्मेदारी ले सकती है.

संजय राउत ने अपने बयान में कांग्रेस का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस राज्य की दुश्मन नहीं है और राजनीति में लगभग हर पार्टी के बीच में कुछ न कुछ मतभेद जरूर होते हैं. संजय राउत ने एक बार फिर से सियासी संकट के बीच में भाजपा पर हमला बोला है. उन्होंने अपने बयान में कहा कि शिवसेना राजनीति के लिए कभी भी व्यापार नहीं करती. उन्होंने कहा कि शिवसेना की शब्दावली में डील शब्द ही नहीं है.

Shiv Sena leader Sanjay Raut: Congress is not the enemy of the State. All parties have differences on some issues. https://t.co/ckIfQzI4TP

