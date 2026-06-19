शिवसेना (UBT) के बागी सांसदों पर फिर भड़के संजय राउत, बोले- खुद को बेचने के लिए बाजार में खड़े थे

उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से टूटकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जा रहे 6 बागी सांसदों के खिलाफ संजय राउत ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है.

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संजय राउत, राज्य सभा में चर्चा के दौरान (तस्वीर@x.com)

शिवसेना UBT के बागी सांसदों पर बोले राउत- उन्होंने अपनी कीमत तय की

सरकार द्वारा बागी सांसदों को सुरक्षा देने के फैसले पर भी उठाए सवाल

अपने 60वें स्थापना दिवस की तैयारी कर रही है शिवसेना

पार्टी तोड़ने का BJP पर लगाया आरोप और उठाए सवाल

अपनी स्थापनी की 60वीं वर्षगांठ मना रही शिवसेना (UBT) इस समय दूसरे सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है. 4 साल पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी में बड़ी टूट हो गई और अब एक बार फिर लोकसभा में जीतकर आए उसके 9 सांसदों में से 6 पाला बदलने को तैयार खड़े हैं. यह पार्टी के लिए दूसरी बड़ी फूट है. पार्टी के राज्य सभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ऐसे में इन बागी सांसदों पर तीखा हमला बोल रहे हैं. इस कड़ी में एक बार फिर उन्होंने शुक्रवार को बागियों पर जुबानी हमले जारी रखे. इस कड़ी में उन्होंने कहा कि वे खुद को बेचने के लिए बाजार में खड़े थे.

राउत ने कहा कि बागी सांसदों ने अपनी वफादारी की बाजार में बोली लगवाई है. इस मौके पर राउत ने दावा किया कि कैबिनेट में पद पाने को लेकर हुए विवाद के बाद उन्हें शांत करने के लिए देर रात पैसों का लेन-देन (फाइनेंशियल सेटलमेंट) करना पड़ा था.

संजय राउत ने कहा, ‘मैं इसे बंटवारा नहीं मानता. कोई व्यक्ति तब पार्टी छोड़ता है, जब वह किसी विचारधारा से जुड़ा हो. जब कोई खुद को बेचने के लिए बाजार में खड़ा हो और कोई उसे खरीद ले, तो इसे सौदेबाजी कहते हैं, बंटवारा नहीं. हमारे छह लोग दो दिन पहले बाजार में खड़े थे, उन्होंने खुद पर कीमत का टैग लगाया और बिक गए. वे किसी महान क्रांतिकारी सोच की वजह से पार्टी छोड़कर नहीं गए हैं.’

VIDEO | Mumbai: Addressing a press conference, Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut, says, “These (rebel MPs) are all sold-out people. They have become obsessed with money. They have neither commitment nor loyalty. What else can you expect? Why do you pay attention to them? Do you… pic.twitter.com/ynjyzB99UQ — Press Trust of India (@PTI_News) June 19, 2026

उन्होंने बागी सांसदों संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टिकर, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे और ओमप्रकाश राजेनिंबालकर पर कड़ा निशाना साधा, जिन्होंने पार्टी के सख्त ‘थ्री-लाइन व्हिप’ के बावजूद दिल्ली में हुई एक अहम संसदीय बैठक में हिस्सा नहीं लिया था.

यह बताते हुए कि छह सांसद अभी तक मुंबई क्यों नहीं लौटे हैं. राउत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार में मंत्री पद किसे मिलेगा, इसे लेकर अंदरूनी कलह शुरू हो गई थी. राउत के मुताबिक, इस अफरातफरी को सुलझाने के लिए आधी रात को एक समझौता हुआ. उन्होंने दावा किया कि बाकी पांच नाराज सांसदों को शांत करने के लिए, अगले एक साल में हर एक को 25 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने का वादा किया गया है, बशर्ते वे सार्वजनिक रूप से कोई हंगामा न करें. राउत ने आरोप लगाया, ‘वे अभी भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कहीं छिपे हुए हैं.’

उन्होंने कहा, ‘अगर आपने कोई अपराध या पाप नहीं किया है, तो आपको पुलिस के इतने बड़े दस्ते की क्या जरूरत है? क्या महाराष्ट्र का गृह विभाग सिर्फ गद्दारों की सुरक्षा के लिए है, जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं?’

राउत ने भाजपा के एक वरिष्ठ नेता पर तंज कसा और कहा कि उन्होंने दावा किया था कि सांसद इसलिए पार्टी छोड़कर गए क्योंकि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे. यह भाजपा के नेता ‘तमाशा’ में ‘मावशी’ (सहायक पात्र) की तरह व्यवहार करते हैं. जब ये छह सांसद चुनाव जीते थे, तो उन्हें महा विकास अघाड़ी (MVA) और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मदद मिली थी. क्या आपको पता नहीं था कि उस समय कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा थी. कांग्रेस के प्रति अचानक यह नफरत क्यों?’

(एजेंसी: आईएएनएस)