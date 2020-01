नई दिल्लीः शिवसेना सांसद संजय राउत ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है. राउत ने अपने बयान में सावरकर का विरोध करने वालों की सीधे तौर पर कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा जो भी सावरकर का विरोध कर रहा है उसे अंडमान की जेल में दो दिन के लिए भेज देना चाहिए तब जाकर वह देश के लिए उनके बलिदान को समझ पाएंगे. पिछले कुछ समय से वीर सावरकर को लेकर राजनीतिक दलों में चल रही बयान बाजी के बीच संजय राउत की यह तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है.

इस बीच लगातार महाराष्ट्र से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच अनबन की खबरे लगातार आ रही हैं ऐसे में शिवसेना के प्रमुख नेता का यह बयान कई तरह से देखा जा सकता है. कांग्रेसी नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने वीर सावरकर को भारत रत्न देनें की मांग का विरोध किया था, माना जा रहा है कि संजय राउत ने अपने बयान से सीधे तौर पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है.

Sanjay Raut,Shiv Sena: Those who oppose Veer Savarkar, they maybe from any ideology or party, let them stay for just two days at the cell in Andaman cellular jail where Savarkar was lodged.Only then will they realize his sacrifice and his contribution to the nation pic.twitter.com/8J749b5dF4

