नई दिल्‍ली: कांग्रेस पार्टी के राज्‍यसभा सदस्‍य संजय सिंह ने मंगलवार को राज्‍यसभा की सदस्‍यता से इस्‍तीफा दे दिया, जिसे उच्‍च सदन के सभापति एम वेेंेंकैया नायडू ने स्‍वीकार कर लिया. संजय सिंह इस्‍तीफा देने के बाद कल यानि बुधवार को बीजेपी में शामिल होंगे. अमेठी राजघराने के संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस में संवादहीनता है, नेतृत्‍व में शून्‍यता है. कांग्रेस बीते हुए कल में चल रही है और आने वाले कल से बेखबर है.

सिंह ने कहा कि मोदी जी ने नारा दिया है सबका विकास और जो कहा है वो किया है और मुझे लगता है कि देश उनके साथ है और अगर देश उनके साथ है तो मैं भी उनके साथ हूं. उन्‍होंने कहा कि मैंने राज्‍यसभा सदस्‍य के पद से इस्‍तीफा दे दिया है. मैं कल बीजेपी ज्‍वाइन करूंगा. राज्‍यसभा से इस्‍तीफा देने वाले सिंह ने बताया कि उनकी पत्‍नी अमि‍ता ने रिजाइन किया है.

Rajya Sabha Chairman M Venkaiah Naidu has accepted the resignation of Sanjay Singh as member of Rajya Sabha. Sanjay Singh will join Bharatiya Janata Party tomorrow. (file pic of M Venkaiah Naidu) pic.twitter.com/KdhSgsLXkD

— ANI (@ANI) July 30, 2019