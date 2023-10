Sanjay Singh की बढ़ेंगी मुश्किलें! कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड की मंजूर, Delhi शराब घोटाले में ED ने किया है गिरफ्तार

Sanjay Singh Arrest: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh News) की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रहीं. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने गुरुवार को संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue court) में पेश किया और पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मागी. लेकिन कोर्ट ने पांच दिन की कस्टडी मंजूर की है. इसका मतलब संजय सिंह 10 अक्टूबर तक ED की रिमांड में रहेंगे. कोर्ट में ED ने दावा किया कि शराब घोटाले में संजय सिंह को 2 करोड़ रुपये दिये गए.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच एजेंसी से पूछा कि जब संजय सिंह के खिलाफ आपके पास पुख्ता सबूत थे फिर गिरफ्तारी में इतना वक्त क्यों लगाया? कोर्ट ने ED से कहा कि पैसे के जिस लेनदेन की बात कर रहे हैं, वो तो काफी पुराना है. फिर गिरफ्तारी में इतनी देर क्यों? जवाब में ED ने कहा कि गवाहों के पुख्ता बयान होने के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है.

