Santiniketan अब UNESCO की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, PM मोदी ने कहा- गर्व का क्षण

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन (Santiniketan) को यूनेस्को (UNESCO) की विश्व धरोहर सूची (UNESCO World Heritage List) में शामिल किया गया है. शांतिनिकेतन में ही कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने एक सदी पहले विश्वभारती की स्थापना की थी. यूनेस्को ने रविवार को सोशल मीडिया ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में यह घोषणा की.

यूनेस्को ने कहा, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शांतिनिकेतन शामिल. भारत को बधाई. पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित इस सांस्कृतिक स्थल को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए भारत लंबे समय से प्रयास कर रहा था. शांतिनिकेतन को इस सूची में शामिल करने का निर्णय सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान लिया गया.

पश्चिम बंगाल का शांतिनिकेतन शहर, को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, जहां प्रसिद्ध कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने एक सदी पहले ‘विश्व-भारती’ विश्व विश्वविद्यालय का निर्माण किया था.

Delighted that Santiniketan, an embodiment of Gurudev Rabindranath Tagore’s vision and India’s rich cultural heritage, has been inscribed on the @UNESCO World Heritage List. This is a proud moment for all Indians. https://t.co/Um0UUACsnk

— Narendra Modi (@narendramodi) September 17, 2023