सराय काले खां बनेगा देश का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब! इन तीन शहरों के लिए भी शुरू होगी NAMO भारत

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
सराय काले खां बनेगा देश का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब! इन तीन शहरों के लिए भी शुरू होगी NAMO भारत
राजधानी दिल्ली के बुनियादी ढांचे में एक क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है. सराय काले खां को एक विशाल मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां से हरियाणा और राजस्थान के महत्वपूर्ण शहरों के लिए हाई-स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी.
Sarai Kalen Khan News: देश की राजधानी दिल्ली में बुनियादी ढांचे को एक नई ऊंचाई मिलने वाली है. आने वाले कुछ वर्षों में दिल्ली का सराय काले खां इलाका एक अत्याधुनिक मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में उभरने वाला है. रविवार को दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के पूर्ण विस्तार और मेरठ मेट्रो परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह महत्वपूर्ण घोषणा की.
सराय काले खां की भौगोलिक स्थिति इसे दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बनाती है. केंद्रीय मंत्री के अनुसार, यह स्थान आने वाले वर्षों में राजधानी के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक होगा. इसकी सबसे बड़ी वजह यहां रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के कई बड़े प्रोजेक्ट्स का जुड़ना है.
NCR के तीन नए रैपिड रेल कॉरिडोर
वर्तमान में केवल एक कॉरिडोर पर काम चल रहा है, लेकिन भविष्य में यहां तीन नए रैपिड रेल कॉरिडोर की शुरुआत होगी. इसके लिए कैबिनेट से जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है. जब ये तीनों रूट तैयार हो जाएंगे, तो सराय काले खां एक ऐसे केंद्र के रूप में काम करेगा जहां से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के लिए सुपरफास्ट कनेक्टिविटी मिलेगी.
बदल देंगे यातायात की तस्वीर
सराय काले खां से निकलने वाले तीन नए कॉरिडोर एनसीआर के यातायात की तस्वीर बदल देंगे. सराय काले खां से करनाल कॉरिडोर दिल्ली को हरियाणा के महत्वपूर्ण शहर करनाल से जोड़ेगा. सराय काले खां से बावल का रूट औद्योगिक क्षेत्र बावल तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा. सराय काले खां से नीमराना कॉरिडोर राजस्थान के औद्योगिक हब नीमराना तक की यात्रा को सुगम बनाएगा.
इन नई ट्रेनों के चलने से न केवल यात्रियों का समय बचेगा, बल्कि दिल्ली की सड़कों पर वाहनों का दबाव और ट्रैफिक जाम भी काफी हद तक कम हो जाएगा.
करनाल की दूरी अब सिर्फ एक सवा घंटे में
इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ समय की बचत के रूप में सामने आएगा. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सराय काले खां से करनाल की दूरी लगभग 125 से 130 किलोमीटर है. वर्तमान में सड़क मार्ग से इस दूरी को तय करने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है. लेकिन नमो भारत ट्रेन शुरू होने के बाद, यह यात्रा केवल 1 से सवा घंटे के बीच पूरी हो जाएगी. यह दिल्ली में रहकर हरियाणा या राजस्थान में काम करने वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा.
बिना ट्रेन बदले करें लंबी यात्रा
नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने इस प्रोजेक्ट की एक खास तकनीक इंटरऑपरेबिलिटी के बारे में जानकारी दी. इसका मतलब है कि पहले चरण के सभी तीनों कॉरिडोर सराय काले खां पर आकर मिलेंगे.
सबसे अच्छी बात यह है कि यात्रियों को एक रूट से दूसरे रूट पर जाने के लिए ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वे एक ही ट्रेन में बैठकर एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर के अंतिम छोर तक यात्रा कर सकेंगे. इसके अलावा, इन स्टेशनों को हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और मेट्रो स्टेशनों से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि लोगों को स्टेशन से बाहर निकलते ही अपनी मंजिल के लिए दूसरा वाहन आसानी से मिल जाए.
विकास का नया पहिया
सराय काले खां का मल्टी-मोडल हब बनना दिल्ली-एनसीआर के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा. इससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि छोटे शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास भी तेज होगा. जब लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने में मेट्रो जैसी सुविधा और बुलेट ट्रेन जैसी रफ्तार मिलेगी, तो वे निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देंगे. सराय काले खां भविष्य में केवल एक बस अड्डा या रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की गति का प्रतीक बनेगा.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें