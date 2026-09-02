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मौत से पहले तुमको देनी है आजादी... पाकिस्तानी पत्नी को तलाक देना चाहता है आतंकी यासीन मलिक, कोर्ट में डाली अर्जी

जम्मू-कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट के आतंकी यासीन मलिक तिहाड़ जेल में टेटर फंडिंग मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है. उसके खिलाफ कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट की हत्या का केस भी चल रहा है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: September 2, 2026, 8:41 PM IST
मौत से पहले तुमको देनी है आजादी... पाकिस्तानी पत्नी को तलाक देना चाहता है आतंकी यासीन मलिक, कोर्ट में डाली अर्जी
मलिक और मुशाल ने 2009 में शादी की थी. दोनों की एक बेटी भी है. (ANI)

कश्मीर के अलगाववादी नेता और प्रतिबंधित जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के आतंकी यासीन मलिक ने जेल से दो बड़े ऐलान किए हैं. तिहाड़ जेल में बंद मलिक ने 1990 में कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट की हत्या के मामले में अब मुकदमे को आगे चुनौती नहीं देने का फैसला किया है. इतना ही नहीं, उसने अदालत से अपने लिए मौत की सजा देने की मांग भी की है. इसी के साथ मलिक ने अपनी पाकिस्तानी पत्नी मुशाल हुसैन मलिक से तलाक लेने का फैसला भी किया है.

यासीन मलिक ने बुधवार (2 सितंबर 2026) को श्रीनगर की एडिशनल सेशन कोर्ट में 25 पन्नों का एक लिखित बयान दाखिल किया. यह बयान उसके वकील अबू आदिल पंडित के जरिए अदालत के सामने रखा गया. इस मामले में अगली सुनवाई 19 सितंबर को होनी है.

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खुद के लिए मांगी मौत की सजा

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, अपने बयान में यासीन मलिक ने कहा कि वह अब सरला भट हत्याकांड की सुनवाई को आगे चुनौती नहीं देना चाहता. हालांकि, मलिक ने यह भी स्पष्ट किया कि मुकदमे से पीछे हटने को उसकी ओर से अपराध स्वीकार करना नहीं माना जाना चाहिए.

टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को दो धाराओं में उम्रकैद की सजा

यासीन मलिक का दावा है कि उसे इस मामले में राजनीतिक परिस्थितियों के कारण झूठा फंसाया गया है. इसके बावजूद उसने अदालत से कहा कि वह अब मुकदमे का विरोध नहीं करेगा. उसके लिए मौत की सजा पर विचार किया जाए. यासीन मलिक के मुताबिक, उसने यह फैसला काफी सोच-विचार के बाद लिया है. उसने ‘इस्तिखारा’ यानी किसी महत्वपूर्ण फैसले से पहले की जाने वाली इस्लामी प्रार्थना का भी उल्लेख किया है.

मई 2022 में दिल्ली की विशेष NIA अदालत ने यासीन मलिक को टेरर फंडिंग और अन्य गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया था. (PTI)

पत्नी मुशाल से तलाक का फैसला

यासीन मलिक ने सिर्फ कानूनी मामले को लेकर ही बड़ा फैसला नहीं लिया है. उसने अपनी पाकिस्तानी पत्नी मुशाल हुसैन मलिक से तलाक लेने की भी घोषणा की है. मलिक और मुशाल ने 2009 में शादी की थी. दोनों की एक बेटी भी है. मुशाल पाकिस्तान की कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं. वह 2023 से 2025 तक पाकिस्तान की तत्कालीन कार्यवाहक सरकार में मानवाधिकार और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी विशेष सलाहकार भी रही थीं.

मलिक ने अपने फैसले के पीछे अपनी मौजूदा परिस्थितियों का हवाला दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक उसने यह भी कहा कि वह अपने परिवार से दूर रहने और अपनी स्थिति को लेकर चिंतित है.

बेटी के नाम भी इमोशनल मैसेज

यासीन मलिक ने अपने परिवार को लेकर भी भावुक बातें लिखी हैं. उसने अपनी बेटी से अपनी दादी यानी यासीन की मां को नियमित रूप से फोन करने के लिए कहा है. उसने परिवार से दूर रहने और उनके साथ समय नहीं बिता पाने पर अफसोस भी जताया.

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कौन थीं सरला भट्ट?

सरला भट्ट कश्मीर की एक कश्मीरी पंडित नर्स थीं. 1990 में जब घाटी में आतंकवाद और लक्षित हिंसा का दौर तेज था, उस समय वह श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SKIMS) में स्टाफ नर्स के तौर पर काम कर रही थीं. अप्रैल 1990 में उनका अपहरण किया गया. कुछ दिनों बाद उनका शव बरामद हुआ. उनकी हत्या ने उस दौर में कश्मीरी पंडितों के बीच पैदा हुए डर और असुरक्षा को और गहरा कर दिया. बाद में इस मामले की जांच लंबे समय तक ठंडी पड़ी रही.

2025 में SIA ने दोबारा शुरू की जांच

2025 में जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) ने इस पुराने मामले की जांच दोबारा शुरू की. इसके बाद यासीन मलिक समेत कई लोगों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी भी हुई. सरला भट्ट हत्या मामले में दाखिल चार्जशीट में यासीन मलिक के अलावा खुर्शीद अहमद चाकू, अब्दुल हमीद शेख, मोहम्मद यूसुफ सोफी और गुलाम मोहम्मद टपलू के नाम भी हैं.

मामले के आरोपियों में से खुर्शीद अहमद चाकू फरार बताया गया है, जबकि मोहम्मद यूसुफ सोफी, अब्दुल हमीद शेख और गुलाम मोहम्मद टपलू की मौत हो चुकी है. ऐसे में मामले में यासीन मलिक एक प्रमुख जीवित आरोपी है.

पहले भी कोर्ट में अपराध कबूल कर चुका है मलिक

यासीन मलिक इस समय तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है. मई 2022 में दिल्ली की विशेष NIA अदालत ने उसे आतंकवाद के लिए फंडिंग और अन्य गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया था. मलिक ने उस मामले में खुद पर लगे आरोपों को चुनौती नहीं देने का फैसला किया था. बाद में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

अब सरला भट्ट मामले में भी उसका मुकदमे का विरोध नहीं करने और सजा ए मौत की मांग करने का फैसला इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह उसके कानूनी रुख में एक बड़ा बदलाव है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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