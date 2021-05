SARS-CoV-2 virus In India: कोरोना वायरस के संक्रमण को कैसे रोक सकते हैं…इसके लिए केंद्र सरकार के मुख्य साइंटिफिक एडवाइजर की तरफ से दिशा निर्देश जारी किया गया है. इस एडवाइजरी में इसमें मास्क, शारीरिक दूरी, सफाई और वेंटिलेशन पर जोर दिया गया है, लेकिन इन सबमें बेहतर वेंटिलेशन को अहम बताया गया है, जिसके अनुसार, खराब वेंटिलेशन वाले घरों व ऑफिस आदि में वायरस वाली संक्रमित हवा रहती है, जिससे वायरस के एक-दूसरे में आसानी से फैल सकता है. संक्रमण को रोकने के लिए अच्छे वेंटिलेशन की जरूरत होती है. Also Read - Black Fungus का बढ़ता कहर, राजस्थान में महामारी घोषित, तेलंगाना सरकार ने भी सुनाया बड़ा फैसला

कोरोना को रोकने के लिए जरूरी है वेंटीलेशन

इसमें यह उदाहरण दिया गया है कि जिस तरह किसी तरह की गंध को दूर करने के लिए हम घरों में खिडकियां खोल देते हैं और एक्जॉस्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह संक्रमित हवा को शुद्ध करने के लिए वेंटिलेशन बेहतरीन समाधान है. एडवायजरी में कहा गया कि बेहतर वेंटिलेंशन हमें घरों व ऑफिसेज में कोरोना के संक्रमण के जोखिम से बचाएगा. इसके साथ ही क्रॉस वेंटिलेशन यानि अंदर आने वाली हवा का बाहर निकलना व एक्जॉस्ट फैन की भूमिका को संक्रमण से बचाव के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है.

The advisory highlights the important role well-ventilated spaces play in diluting the viral load of infected air in poorly ventilated houses, offices etc. Ventilation can decrease the risk of transmission from one infected person to the other. pic.twitter.com/9oc52EtGAv

