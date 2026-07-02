'मैं सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन...', सार्थक मट्टू के माता-पिता की भावुक अपील ने लोगों को झकझोर दिया, VIDEO हुआ वायरल

दिल्ली के कथित हिट एंड रन मामले में जान गंवाने वाले सार्थक मट्टू के माता-पिता का भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जल्द न्याय दिलाने की अपील की है.

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सार्थक मट्टू के माता-पिता ने भावुक वीडियो जारी कर जल्द न्याय की मांग की.

परिवार ने आरोप लगाया कि हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

पिता ने जांच में हुई कथित देरी पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की.

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है.

दिल्ली में हुए कथित हिट एंड रन हादसे में जान गंवाने वाले 34 वर्षीय सार्थक मट्टू के माता-पिता का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों अपने इकलौते बेटे को याद करते हुए इंसाफ की गुहार लगाते नजर आते हैं. पिता की आंखों में आंसू हैं, जबकि मां गहरे सदमे में उनके पास बैठी दिखाई देती हैं. परिवार का कहना है कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती, तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलेगा.

वीडियो में सार्थक के पिता कहते हैं कि उनका बेटा सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन आरोपियों ने उसकी मदद करने के बजाय वहां से भागना बेहतर समझा. उन्होंने आरोप लगाया कि हादसे के जिम्मेदार लोग अब भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि उनका परिवार गहरे दुख में जी रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर जल्द न्याय दिलाने की अपील भी की.

एक पिता अपने बेटे के लिए न्याय मांग रहा है—यह सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि व्यवस्था से जुड़ा बड़ा सवाल है। सार्थक मट्टू के मामले में जांच तेज, निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। दोषियों की पहचान कर उन्हें सख्त सजा मिले, ताकि किसी और परिवार को इस तरह इंसाफ के लिए भटकना न… pic.twitter.com/Pq2zOKslxi — ममता ट्राबल (@Mamtasulaniya) July 2, 2026

परिजनों के अनुसार, 25 जून को सार्थक अपने काम के सिलसिले में मोटरसाइकिल से नोएडा जा रहे थे. इसी दौरान राजोकरी फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार एसयूवी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. गंभीर रूप से घायल सार्थक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. परिवार का दावा है कि दुर्घटना के समय वह अपनी लेन में चल रहे थे.

जांच प्रक्रिया पर उठाए सवाल

पिता ने जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि प्रत्यक्षदर्शियों ने हादसे के तुरंत बाद वाहन की तस्वीर और नंबर पुलिस को उपलब्ध करा दिया था, फिर भी आरोपियों तक पहुंचने और जरूरी जांच करने में काफी समय लग गया. उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि यदि शराब पीकर वाहन चलाने का संदेह था, तो रक्त के नमूने लेने में इतनी देरी क्यों हुई.

भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि बेटे को न्याय दिलाने के लिए वह अपनी जमा-पूंजी, घर और गहने तक बेचने को तैयार हैं. उनका कहना है कि उनका परिवार कानून पर भरोसा करता है और चाहता है कि दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी सजा मिले. वीडियो में कई बार ऐसा पल आता है जब माता-पिता अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते और रो पड़ते हैं.

दूसरी ओर, पुलिस का कहना है कि मामले में जांच जारी है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है. अधिकारियों के अनुसार, हादसे से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, परिवार का कहना है कि उन्हें जल्द और निष्पक्ष न्याय चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.