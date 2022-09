इंडियन आर्मी ने आज रविवार को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर 19,061 फीट पर सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट सेवा सक्रिय कर दी हैं.Also Read - आर्मी ने भविष्य के युद्ध लड़ने के लिए आपात खरीद के लिए घरेलू रक्षा विनिर्माताओं को दिया आमंत्रण

Satellite-based internet service has been activated on the Siachen Glacier at 19,061 feet, the World’s Highest Battlefield, by the Siachen Signallers: Indian Army’s Fire & Fury Corps pic.twitter.com/BIbCbGoRfv

