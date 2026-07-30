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भारतीय सीमा के पास चीन ने तैनात किए 12 अत्याधुनिक J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट, सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ा खुलासा

J-20 Stealth Fighters Jets: भारत की सीमा के पास चीन के दो बेस पर तैनात इन पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट की संख्या कम से कम 12 बताई जा रही है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: July 30, 2026, 5:37 PM IST
भारतीय सीमा के पास चीन ने तैनात किए 12 अत्याधुनिक J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट, सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ा खुलासा
चीन के फाइटर जेट की संख्या कम से कम 12 बताई जा रही है. (photo credit, AI)

J-20 Stealth Fighters Jets:  चीन ने भारतीय सीमा के पास दो एयरबेस पर अपने सबसे एडवांस्ड J-20 स्टील्थ फाइटर जेट तैनात किए हैं. सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ये खुलासा हुआ है. भारत की सीमा के पास तैनात इन चीन के फाइटर जेट की संख्या कम से कम 12 बताई जा रही है.गंभीर बात यह है कि हाल के वर्षों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) के पास पांचवीं पीढ़ी के विमानों की सबसे बड़ी तैनाती में से एक है.

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इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सैटेलाइट कंपनी Vantor ने ये तस्वीरें साझा की हैं. ये चीन के शिनजियांग में स्थित होटन एयरबेस और तिब्बत में डैम्सुंग एयरबेस की तस्वीरें हैं. इसमें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स (PLAAF) के विमानों की तैनाती दिख रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, ये तस्वीरें 9 जुलाई की हैं. इसमें होटन एयरबेस पर टरमैक पर आठ J-20 स्टील्थ फाइटर खड़े देखे गए हैं.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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