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ग्लेशियर का हिस्सा टूटने से आई विनाशकारी बाढ़, 23 मिनट में कैसे मची नेपाल में तबाही? सैटेलाइट तस्वीरों ने खोला राज़

Nepal Flash Flood: नेपाल की सैटेलाइट तस्वीरें इस बात का मजबूत संकेत देती हैं कि नेपाल की इस भयावह बाढ़ की शुरुआत ग्लेशियर के टूटने से हुए आइस-रॉक एवलॉन्च और उसके बाद नदी में आए मलबे के तेज बहाव से हुई. ग्लेशियर के टूटने की मूल वजह और उसमें जलवायु परिवर्तन की भूमिका पर वैज्ञानिक जांच अभी जारी है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 27, 2026, 6:06 PM IST
ग्लेशियर का हिस्सा टूटने से आई विनाशकारी बाढ़, 23 मिनट में कैसे मची नेपाल में तबाही? सैटेलाइट तस्वीरों ने खोला राज़
नेपाल में 26 अगस्त की बाढ़ से हुई तबाही सैटेलाइट से भी दिखाई दे रही है. (X हैंडल)

नेपाल में आई भीषण फ्लैश फ्लड (विनाशकारी बाढ़)की तबाही के पीछे ग्लेशियर के एक बड़े हिस्से के टूटने को संभावित वजह माना जा रहा है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सैटेलाइट तस्वीरों में बाढ़ से पहले और बाद का अंतर साफ नजर आ रहा है. इन तस्वीरों से पता चलता है कि पहाड़ का एक हिस्सा मलबे, बर्फ और चट्टानों के साथ नीचे घाटी में आ गिरा. इसके बाद नदी में अचानक पानी और मलबे का तेज बहाव शुरू हुआ. देखते ही देखते महज 23 मिनट के अंदर नेपाल में बाढ़ की तबाही मची. बाढ़ में अब तक 332 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं. इनमें भारत समेत 32 देशों के नागरिक शामिल हैं.

सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी तबाही

Planet Labs की सैटेलाइट इमेजरी में बाढ़ से पहले पहाड़ी इलाका हरा-भरा दिखाई देता है. आपदा के बाद उसी क्षेत्र का बड़ा हिस्सा भूरे रंग के मलबे और तलछट से ढका नजर आता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ग्लेशियर का निचला हिस्सा करीब 5,200 मीटर की ऊंचाई से टूटकर लगभग 1,200 मीटर नीचे घाटी में गिरा था.

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रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना के बाद बर्फ, चट्टान और मिट्टी का विशाल मलबा नदी में पहुंचा. देखते ही देखते ये विनाशकारी बाढ़ में बदल गया. पानी और मलबे का यह सैलाब तिब्बत के ल्हेंदे खोला नदी से होते हुए नेपाल और तिब्बत के सीमावर्ती इलाकों में फैल गया.

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पहले भूकंप को माना जा रहा था वजह

शुरुआती रिपोर्टों में आशंका जताई गई थी कि तिब्बत के इलाके में आया 4.4 तीव्रता का भूकंप ग्लेशियर टूटने की वजह हो सकता है. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक, रिकॉर्ड किया गया भूकंपीय झटका शायद ग्लेशियर की बर्फ और चट्टानों के टूटकर नीचे गिरने से पैदा हुई ऊर्जा थी. यानी भूकंप के कारण ग्लेशियर टूटा, ऐसा कहना अभी सही नहीं होगा. नई थ्योरी में कहा जा रहा है कि ग्लेशियर टूटने से भूकंप जैसे झटके महसूस हुए थे.

कुछ ही मिनटों में बदल गया पूरा इलाका

ग्लेशियर के टूटने के बाद पानी, बर्फ, चट्टान और मिट्टी का तेज बहाव नदी में पहुंचा. इससे नेपाल के रासुवा जिले और आसपास के इलाकों में भारी तबाही हुई. घर, सड़कें, पुल और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट मलबे में तब्दील हो गए. डाउनस्ट्रीम इलाकों में नदी का जलस्तर महज 30 मिनट में करीब 9 मीटर तक बढ़ने की रिपोर्ट है. तिब्बत के ग्योरॉन्ग क्षेत्र में भी सड़क, बिजली और संचार व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है.

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क्या जलवायु परिवर्तन भी जिम्मेदार?

वैज्ञानिकों ने ग्लेशियर के तेजी से पिघलने और जलवायु परिवर्तन की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सैटेलाइट तस्वीरों में आपदा से पहले ग्लेशियरों पर मौजूद बर्फ के तेजी से कम होने के संकेत दिखते हैं. हालांकि, इस खास घटना में जलवायु परिवर्तन की सीधी भूमिका अभी साबित नहीं हुई है.

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, नेपाल के ग्लेशियरों ने पिछले करीब तीन दशकों में अपने बर्फ का लगभग एक-तिहाई हिस्सा खो दिया है. पिछले दशक में बर्फ पिघलने की रफ्तार पहले की तुलना में काफी तेज हुई है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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