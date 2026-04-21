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Satna Blue Drum Murder 11 Year Old Boy Killed Madhya Pradesh Crime News

नीले ड्रम का खौफ फिर लौटा! 11 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, घर के अंदर छुपाई गई लाश

मध्य प्रदेश के सतना में 11 साल के बच्चे की हत्या कर शव नीले ड्रम में छुपा दिया गया. परिवार ने एक युवक पर बदला लेने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी फरार बताया जा रहा है.

Blue Drumb Murder Case: मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक 11 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर उसकी लाश घर के अंदर एक नीले प्लास्टिक ड्रम में छुपा दी गई. इस वारदात ने एक बार फिर ‘ब्लू ड्रम’ जैसे खौफनाक मामलों की याद ताजा कर दी है.

घटना सोमवार की है जब बच्चे की मां और उसकी बहन घर लौटीं. घर पहुंचते ही उन्हें कुछ अजीब लगा दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन अंदर कूलर चल रहा था और लाइटें जली हुई थीं. उन्हें उम्मीद थी कि बेटा दरवाजा खोलेगा, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला.

हर तरफ खून ही खून

जैसे-जैसे समय बीतता गया, मां की चिंता बढ़ती गई. उन्होंने आसपास खोजबीन शुरू की लेकिन बेटे का कहीं पता नहीं चला. पहले उन्हें शक हुआ कि शायद उनके पति बच्चे को कहीं ले गए होंगे, लेकिन जब कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुई. अंदर का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया. कमरे की दीवारों और तकिये पर खून के निशान थे, जिससे साफ था कि कोई बड़ा अपराध हुआ है.

इसी बीच कमरे के एक कोने में रखा नीला ड्रम पुलिस और परिजनों का ध्यान खींचने लगा. ड्रम से खून रिसता हुआ नजर आ रहा था. जब ड्रम खोला गया तो अंदर का दृश्य बेहद भयावह था. बच्चे का शव उसमें ठूंसा हुआ था, गला काटकर हत्या की गई थी और ऊपर से कपड़े डालकर उसे छुपाने की कोशिश की गई थी.

इस घटना के बाद परिवार पूरी तरह टूट गया है. बच्चे की मां ने इस हत्या के पीछे एक स्थानीय लॉन्ड्री संचालक पर शक जताया है. परिवार का आरोप है कि आरोपी महिला पर शादी का दबाव बना रहा था. जब महिला ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने बदला लेने के लिए इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. बच्चे की बहन ने भी यही आरोप दोहराया है. उसका कहना है कि आरोपी जबरदस्ती उनकी मां से शादी करना चाहता था और मना करने पर उसने गुस्से में आकर उसके भाई की हत्या कर दी.

आरोपी फरार

घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है. पुलिस ने उसकी तलाश के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं. मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और जरूरी सबूत जुटाए गए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि हत्या के तरीके और समय का सही पता लगाया जा सके.

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