पत्नी ने प्रेमी संग रची ऐसी साजिश कि 3 महीने तक किसी को नहीं हुआ शक! आखिर जमीन के नीचे मिला पति का कंकाल

मध्य प्रदेश के सतना में तीन महीने पहले लापता हुए युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. पुलिस के मुताबिक पत्नी और उसके प्रेमी ने कथित साजिश रचकर युवक की हत्या की और शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 12, 2026, 8:30 AM IST
पत्नी ने प्रेमी संग रची ऐसी साजिश कि 3 महीने तक किसी को नहीं हुआ शक! आखिर जमीन के नीचे मिला पति का कंकाल
  • पति की गुमशुदगी के तीन महीने बाद जमीन से मिला कंकाल, हत्या की साजिश का खुलासा.
  • पुलिस के अनुसार पत्नी और उसके कथित प्रेमी ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया.
  • आरोप है कि पहले शव कुएं में फेंका गया, फिर जांच तेज होने पर दूसरी जगह दफना दिया गया.
  • दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. करीब तीन महीने पहले लापता हुए 26 साल के युवक विपिन कुमार यादव की गुमशुदगी का मामला अब कथित हत्या में बदल गया है. पुलिस का दावा है कि इस वारदात के पीछे उसकी पत्नी और उसके कथित प्रेमी की साजिश थी. जांच के दौरान मिले सबुतों के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि युवक का कंकाल जमीन में दफन अवस्था में बरामद किया गया.

मामला सतना जिले के रामपुर बघेलान क्षेत्र का है. मार्च महीने में विपिन यादव अचानक लापता हो गया था. काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला तो उसके पिता ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. शुरुआती जांच में मामला सामान्य लापता व्यक्ति का लग रहा था, लेकिन जैसे-जैसे पुलिस ने परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ की, कहानी पूरी तरह बदलती चली गई.

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शादी के बाद दोनों में संपर्क बना रहा

जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि विपिन की पत्नी आंचल यादव का शादी से पहले से ही एक युवक सुनील कुशवाहा से संबंध था. पुलिस का आरोप है कि शादी के बाद भी दोनों के बीच संपर्क बना रहा और इसी वजह से उन्होंने कथित तौर पर विपिन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

पुलिस के अनुसार, सुनील ने अपने एक साथी की मदद से विपिन को घूमने के बहाने बुलाया. इसके बाद कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी गई. आरोप है कि पहले शव को एक कुएं में फेंक दिया गया ताकि किसी को शक न हो, लेकिन जब पुलिस की जांच तेज हुई और आरोपियों को गिरफ्तारी का डर सताने लगा तो उन्होंने शव को वहां से निकालकर दूसरी जगह जमीन में दफना दिया.

पुलिस को पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खुदाई कराई गई. खुदाई के दौरान मानव कंकाल बरामद हुआ, जिसकी पहचान विपिन यादव के रूप में की गई. बरामद अवशेषों को आगे की फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है.

रीवा मुख्यालय की डीएसपी हिमाली पाठक ने बताया कि गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने कई पहलुओं पर जांच की. इसी दौरान पत्नी और एक अन्य व्यक्ति के बीच कथित संबंधों की जानकारी सामने आई. पुलिस ने संदिग्धों पर नजर रखी और बाद में एक अन्य मामले में हिरासत में लिए गए आरोपी से पूछताछ के दौरान अहम जानकारी मिली.

अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते रहे और शव के बारे में गलत जानकारी देते रहे. हालांकि, लगातार पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस वास्तविक स्थान तक पहुंचने में सफल रही. इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव को बाहर निकाला गया.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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