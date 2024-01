चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू राज्यसभा के लिए नामित, PM मोदी ने दी बधाई

Satnam Singh Sandhu News: चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर चांसलर सतनाम सिंह संधू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है. पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामित होने पर बधाई दी है. पीएम ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ‘मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति जी ने श्री सतनाम सिंह संधू जी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है. सतनाम जी ने खुद को एक प्रसिद्ध शिक्षाविद् और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया है, जो जमीनी स्तर पर लोगों की सेवा कर रहे हैं.’

पीएम मोदी ने आगे लिखा, ‘उन्होंने हमेशा बड़े पैमाने पर काम किया है राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाया और प्रवासी भारतीयों के साथ भी काम किया है. मैं उनकी संसदीय यात्रा के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि राज्यसभा की कार्यवाही उनके विचारों से समृद्ध होगी.’

सतनाम सिंह संधू देश के प्रमुख शिक्षाविदों में से एक हैं. वह पंजाब के एक किसान के बेटे हैं. उन्होंने 2001 में मोहाली में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेज (सीजीसी) की नींव रखकर और फिर 2012 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना करके विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान के निर्माण को अपने जीवन का मिशन बनाया. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को क्यूएस विश्व रैंकिंग 2023 में जगह मिली.

उनका शुरुआती जीवन कठिनाइयों से भरा था. उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया. अपने कठिन बचपन के कारण, वह अक्सर छात्रों की आर्थिक मदद करते रहते हैं. वह देश में सांप्रदायिक सद्भाव को आगे बढ़ाने के लिए दो गैर सरकारी संगठन – इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन और न्यू इंडिया डेवलपमेंट (एनआईडी) फाउंडेशन – चलाते हैं.

I am delighted that Rashtrapati Ji has nominated Shri Satnam Singh Sandhu Ji to the Rajya Sabha. Satnam Ji has distinguished himself as a noted educationist and social worker, who has been serving people at the grassroots in different ways. He has always worked extensively to… pic.twitter.com/rZuUmGJP0q

— Narendra Modi (@narendramodi) January 30, 2024