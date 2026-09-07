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सत्य निकेतन हादसा: आज जिंदगी बचाने का दूसरा दिन, अब तक कितनी मौत? कितने लोग रेस्क्यू? जानें हर अपडेट

Delhi Building Collapse: दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके मेंबिल्डिंग गिरने के बाद, रविवार शाम AIIMS में एक और घायल की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: September 7, 2026, 6:51 AM IST
सत्य निकेतन हादसा: आज जिंदगी बचाने का दूसरा दिन, अब तक कितनी मौत? कितने लोग रेस्क्यू? जानें हर अपडेट
आरोप है कि ग्राउंड फ्लोर पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से बिल्डिंग गिर गई. (photo credit, IANS)

Delhi Building Collapse: दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को बच्चों की पीजी बिल्डिंग गिरने के आदेश में सोमवार सुबह तक मरने वालों की संख्या 6 पहुंच चुकी है. दूसरे दिन भी बचाव कार्य जोर-शोर से चल रहा है और इसमें DDMA, NDRF, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, MCD, CTS और सिविल डिफेंस की टीमें शामिल हैं. वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश के बाद बिल्डिंग मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

कितने छात्र मलबे में फंसे?

मलबे के नीचे करीब 40-50 छात्रों के फंसे होने की आशंका है. एक चश्मदीद ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि पांच मंज़िला इस बिल्डिंग का नाम “हॉस्टल डेज़” था और यह खास तौर पर लड़कों का पीजी था. आस-पास के छात्रों का कहना है कि रविवार होने के कारण, घटना के समय ज़्यादातर छात्र बिल्डिंग के अंदर ही रहे होंगे.

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कितने बच्चे रेस्क्यू किए गए?

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बचाव दल ने गैस कटर और जेसीबी का इस्तेमाल करके लोहे के बीम काटे और मलबा हटाकर मलबे में फंसे 11 लोगों को बाहर निकाला है.

मौके पर जाकर जायजा लेने और शुरुआती जांच के आधार पर मुख्यमंत्री ने इस घटना की मजिस्ट्रेट से जांच कराने और इमारत के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. (photo credit, IANS)

आईएएनएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरफ से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि सत्य निकेतन में इमारत गिरने के बाद जेपीएन एपेक्स ट्रॉमा सेंटर (एम्स) में 10 मरीज लाए गए. इन 10 मरीजों में से 4 को मृत अवस्था में लाया गया था, जबकि गंभीर हालत वाले एक मरीज की बाद में चोटों के कारण मौत हो गई. तीन मरीजों को भर्ती किया गया है और उनका इलाज चल रहा है. एक मरीज के अंग की सर्जरी की गई. एक मरीज को मामूली चोट आई थी और निगरानी के बाद उसे छुट्टी दे दी गई.

इमारत के मालिक के खिलाफ किन धाराओं में एफआईआर

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (साउथ-वेस्ट) अमित गोयल ने बताया कि साउथ कैंपस पुलिस स्टेशन में बिल्डिंग के मालिक हरिराम और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS)की धाराओं 105 (गैर-इरादतन हत्या), 290 (बिल्डिंग गिराने, मरम्मत करने या बनाने में लापरवाही) और 125 (दूसरों की जान या सुरक्षा को खतरे में डालने वाला काम) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. इमारत का मालिक गुरुग्राम में रहता है.

पुलिस ने बताया कि घटना के बारे में साउथ कैंपस पुलिस स्टेशन को दोपहर करीब 1:34 बजे पीसीआर कॉल मिली थी. मौके पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने शुरुआती जांच का हवाला देते हुए बताया कि बिल्डिंग गिरने के समय उसके अंदर करीब 40-50 छात्र मौजूद हो सकते हैं.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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