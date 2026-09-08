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सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली के PG-Hostel पर अब सुप्रीम कोर्ट की नजर, पूरे शहर में सुरक्षा ऑडिट की मांग

दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने से सात लोगों की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट के अमिकस क्यूरी ने PG, निजी हॉस्टल और छात्र आवासों की समयबद्ध जांच का सुझाव दिया है. रिपोर्ट में अवैध निर्माण, बेसमेंट बदलाव और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल उठाए गए.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: September 8, 2026, 12:25 PM IST
सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली के PG-Hostel पर अब सुप्रीम कोर्ट की नजर, पूरे शहर में सुरक्षा ऑडिट की मांग

Satya Niketan Building Collapse: साउथ दिल्ली के सत्य निकेतन में 6 सितंबर को हुए दर्दनाक इमारत हादसे ने राजधानी में छात्रों के लिए इस्तेमाल होने वाली पुरानी और असुरक्षित इमारतों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हादसे में 7 लोगों की जान चली गई. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त अमिकस क्यूरी ने दिल्ली के PG, निजी हॉस्टल और इसी तरह के छात्र आवासों तक सुरक्षा जांच का दायरा बढ़ाने की मांग की है.

वरिष्ठ अधिवक्ता और अमिकस क्यूरी अजित कुमार सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सत्य निकेतन में यह पहली ऐसी घटना नहीं है. अप्रैल 2022 में भी इसी इलाके में एक इमारत गिरने से दो लोगों की मौत हुई थी और चार लोग घायल हुए थे. एक ही इलाके में दो बड़े हादसे होने से मौजूदा बिल्डिंग का निरीक्षण और सुरक्षा नियमों का पालन व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं.

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बेसमेंट में मिली थी पानी की शिकायत

रिपोर्ट में इस बार के हादसे से पहले इमारत के बेसमेंट या उसके आसपास के निर्माण कार्य की बात सामने आने का जिक्र है. इसके अलावा बेसमेंट में पानी की शिकायत की सूचना भी मिली थी. ऐसी स्थिति में भवन की संरचनात्मक स्थिरता पर अतिरिक्त दबाव, क्षति के खतरे की जांच की जानी जरूरी है.

एमिक्स क्यूरी ने सुझाव दिया कि दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के आसपास मौजूद पीजी आवास, निजी छात्रावास और छात्र आवास का समयबद्ध निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट किया जाए. इस जांच में केवल भवन की बाहरी स्थिति नहीं है, बल्कि उसके निर्माण और उपयोग से संबंधित कई बिंदुओं को शामिल करने की बात कही गई है.

प्रस्तावित में स्वीकृत भवन योजना और वास्तविक निर्माण की तुलना, मंजिलों की संख्या, बेसमेंट में किए गए बदलाव, जमीन का निर्धारित उपयोग, संरचनात्मक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा जैसे बिंदुओं की जांच की जाएगी. इसके साथ ही आपातकालीन स्थिति में आउटर आशियाने के रास्ते, प्रवेश-निकास व्यवस्था और किसी इमारत की खतरनाक या खंडहर स्थिति में होने की भी जांच की जानी है.

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले लाजपत नगर, साकेत और मालवीय नगर में अवैध निर्माण को लेकर निरीक्षण का निर्देश दिया है. हालांकि सत्य निकेतन उस अभियान के भाग में शामिल नहीं था. ताजा हादसे के बाद अब पीजी और प्राइवेट हॉस्टल की लोकेशन की भी जानकारी सामने आई है.

इस बीच दिल्ली पुलिस ने सत्य निकेतन इमारत ढहने के मामले में एफआईआर दर्ज की है. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि पुराने जमाने के डिपो ने अपनी भार-वहन क्षमता को लेकर चिंता के बावजूद अतिरिक्त मंजिलें बनाईं. पुलिस के मुताबिक हादसे के समय आगे निर्माण कार्य भी चल रहा था.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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