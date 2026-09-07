सत्‍य निकेतन हादसे ने खोली पोल... बिना नक्शे और फायर NOC के कैसे खड़ी होती गईं PG की इमारतें?

दिल्ली के सत्‍य निकेतन में इमारत गिरने की घटना ने अवैध निर्माण और कमजोर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जांच में सामने आया कि ढही इमारत का स्वीकृत नक्शा और फायर NOC नहीं था, जबकि इलाके में ऐसे कई PG हैं.

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Satya Niketan Building Collapse: दिल्ली के सत्‍य निकेतन में इमारत गिरने की घटना ने राजधानी के तेजी से बदलते छात्र इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर कमियों को उजागर कर दिया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि हादसे का शिकार हुई इमारत के पास कोई स्वीकृत बिल्डिंग प्लान नहीं था. इसके अलावा बेसमेंट में किया गया निर्माण भी कथित तौर पर अनधिकृत था.

दक्षिण दिल्ली का सत्‍य निकेतन लंबे समय से छात्रों के बीच लोकप्रिय रहा है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के नजदीक होने के कारण यहां पिछले कुछ वर्षों में PG, किराये के कमरे, मेस, कैफे और खाने-पीने की दुकानों की संख्या तेजी से बढ़ी है. लेकिन जिस इलाके को मूल रूप से कम ऊंचाई वाली रिहायशी बस्ती के रूप में विकसित किया गया था, वहां अब कई इमारतें पांच और छह मंजिल तक पहुंच चुकी हैं.

कोई सेक्शन बिल्डिंग प्लान रिकॉर्ड नहीं

नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, ढही इमारत का कोई सेक्शन बिल्डिंग प्लान रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है. शुरुआती रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बेसमेंट में किया गया बदलाव नियमों के अनुरूप नहीं था. अधिकारी ने माना कि मौजूदा ढांचे में बेसमेंट में बदलाव की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे इमारत की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है.

मामला सिर्फ बेसमेंट तक सीमित नहीं था. अधिकारियों के अनुसार, इमारत में पांचवीं मंजिल भी Floor Area Ratio यानी FAR के नियमों के तहत अनुमत नहीं थी. सत्‍य निकेतन मूल रूप से 1970 के दशक में विकसित की गई पुनर्वास कॉलोनियों में शामिल था. बाद में 2011 में यहां फ्रीहोल्ड अधिकार दिए गए. इसके बाद संपत्तियों में अतिरिक्त कमरे और मंजिलें जोड़ने का सिलसिला तेज हुआ.

MCD की आधिकारिक रिपोर्ट में P-14 सत्‍य निकेतन को करीब 55 वर्ग गज के प्लॉट पर बनी इमारत बताया गया है. इसमें बेसमेंट के अलावा ग्राउंड फ्लोर से चौथी मंजिल तक निर्माण था. रिपोर्ट के मुताबिक, यह इमारत 1990 के दशक में बनाई गई थी. हैरानी की बात यह है कि रिकॉर्ड में न तो किसी बुकिंग और न ही सीलिंग की कार्रवाई का उल्लेख मिला. अधिकारियों के मुताबिक, इस संपत्ति को लेकर कोई शिकायत भी दर्ज नहीं हुई थी.

फायर सेफ्टी को लेकर भी उठे सवाल

हादसे के बाद फायर सेफ्टी को लेकर भी सवाल उठे हैं. नियमों के मुताबिक, 9 मीटर से अधिक ऊंची ऐसी इमारतों में जहां 20 से ज्यादा छात्र रहते हैं, फायर NOC जरूरी है. एक अधिकारी के अनुसार, हादसे वाली इमारत के पास भी ऐसा प्रमाणपत्र नहीं था. उन्होंने कहा कि इलाके में कई इमारतों की स्थिति इसी तरह की हो सकती है.

सत्‍य निकेतन में यह पहला ऐसा हादसा नहीं है. अप्रैल 2022 में भी यहां एक इमारत गिर गई थी. उस घटना में छह लोग मलबे में फंस गए थे और दो लोगों की मौत हुई थी. इसके बावजूद इलाके में अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों को लेकर चिंताएं बनी रहीं.