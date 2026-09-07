सत्‍य निकेतन PG हादसा: 7 मौतों के बाद हिरासत में मालिक हरिराम गुप्ता, राजस्थान में पकड़ा गया

दिल्ली के सत्‍य निकेतन में पांच मंजिला PG गिरने से सात लोगों की मौत के बाद पुलिस ने मालिक हरिराम गुप्ता को राजस्थान के भिवाड़ी से हिरासत में लिया. पुलिस ने उसके खिलाफ LOC जारी कर तलाश तेज की थी, जबकि हादसे की जांच जारी है.

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दिल्ली के सत्‍य निकेतन में पांच मंजिला PG इमारत गिरने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. हादसे में सात लोगों की मौत और पांच अन्य के घायल होने के बाद पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता को हिरासत में ले लिया है. पुलिस के मुताबिक, गुप्ता को गुरुग्राम के पास राजस्थान के भिवाड़ी इलाके से पकड़ा गया. हादसे के बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी. उसे खोजने के लिए कई टीमें अलग-अलग संभावित ठिकानों पर भेजी गई थीं.

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने हरिराम गुप्ता के खिलाफ लुकआउट नोटिस यानी LOC भी जारी किया था. पुलिस ने उसकी पहचान और विदेश जाने की किसी संभावित कोशिश को रोकने के लिए उसके पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी भी हासिल की थी. पुलिस की टीमें उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही थीं. जांच के दौरान पुलिस सेक्टर 23 स्थित हरिराम पेंट्स एंड हार्डवेयर की दुकान पर भी पहुंची. स्थानीय लोगों के अनुसार ये दुकान पिछले करीब दो दिनों से बंद थी. बताया गया है कि गुप्ता करीब 15 सालों से यहां कारोबार कर रहा था और इलाके में एक प्रमुख हार्डवेयर कारोबारी के तौर पर जाना जाता था.

स्थानीय लोगों ने ये भी दावा किया कि गुप्ता परिवार के पास सेक्टर 23 और पालम विहार में कई मकान हैं. हालांकि, इन संपत्तियों और हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की पुलिस जांच कर रही है. सत्‍य निकेतन में रविवार को हुआ हादसा उस समय हुआ जब इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था. यह पांच मंजिला ढांचा लड़कों के लिए चलाए जा रहे PG, Hostel Daze के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था. इमारत के अचानक ढहने से वहां रहने वाले छात्रों और आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

हादसे वाली जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास स्थित है. आसपास मोतीलाल नेहरू कॉलेज, आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज और श्री वेंकटेश्वर कॉलेज जैसे प्रमुख संस्थान हैं. इसी कारण से सापूत निकेतन में बड़ी संख्या में छात्र पीजी और भाय के दर्शन में रहते हैं. इलाके में लंबे समय से पुराने मकानों को पीजी आवास में बदलाव का चलन बढ़ा दिया गया है। दुर्घटना के बाद राहत एवं बचाव अभियान भी जारी हो रहा है. दिल्ली पुलिस, दिल्ली अग्निशमन सेवा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित कई लोगों ने मलबे में तलाश अभियान चलाया. अधिकारियों का मकसद यह पता लगाना था कि कहीं किसी व्यक्ति का डाउन लोड तो नहीं है.

बेसमेंट में जमा था कई दिनों से पानी

स्थानीय लोगों ने दावा किया कि लगातार हुई बारिश के कारण इमारत के बेसमेंट में कई दिनों से पानी जमा था. उनका मानना है कि इससे नींव कमजोर हुई हो सकती है. हालांकि, अधिकारियों ने अभी इमारत गिरने की अंतिम वजह की पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच जारी है. इस घटना ने दिल्ली में अवैध निर्माण और भवन सुरक्षा को लेकर MCD की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सत्‍य निकेतन जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में कई पुराने मकानों को अतिरिक्त मंजिलों और PG में बदले जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं.

हादसे के बाद MCD ने चार मंजिल से अधिक के सभी अवैध निर्माणों को तत्काल सील करने का आदेश दिया है. साथ ही जिम्मेदारी तय होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. बताया गया है कि हादसे वाली इमारत करीब 55 वर्ग गज के प्लॉट पर बनी थी. मूल अनुमति Ground-plus-one यानी भूतल और एक मंजिल तक की थी, लेकिन ढही इमारत Ground-plus-five structure के रूप में इस्तेमाल हो रही थी. अब पुलिस जांच के साथ यह भी पता लगाया जा रहा है कि निर्माण में नियमों की अनदेखी कैसे हुई और जिम्मेदारी किन लोगों की थी.