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सत्य-निकेतन में जहां भर-भराकर गिरी थी बिल्डिंग, उसके साथ वाली इमारत पर चलेगा हथौड़ा

रविवार को दिल्ली के सत्य-निकेतन में एक 5 मंजिला कमजोर इमारत भर-भराकर ढह गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई. इसके साथ वाली बिल्डिंग को भी प्रशासन ने गिराने का फैसला किया है.

Written by: Arun Kumar
Updated: September 8, 2026, 12:35 PM IST
Satya Niketan Collapse Building
सत्य निकेतन में जहां गिरी इमारत, उसके साथ वाली पर चलेगा निगम का हथोड़ा @IANS

Satya Niketan next to Collapsed Building To Be Demolished on Wednesday: दिल्ली के सत्य-निकेतन में रविवार को जहां एक 5 मंजिला भर-भराकर गिर गई थी, अब उसके साथ वाली कमजोर इमारत को भी ढहाया जाएगा. दिल्ली नगर निगम (MCD) के अधिकारियों ने भरभराकर गिरी इमारत के साथ वाली इमारत का भी सर्वे किया था. यह भी कमजोर पाई गई और अब प्रशासन ने इसे भी ढहाने का फैसला लिया है. इस इमारत को पहले ही खाली करा लिया गया था और अब इसे चरणबद्ध तरीके से ढहाया जाएगा.

रविवार को यहां गिरी इमारत से चिपकी हुई यह इमारत भी बहुत कमजोर दिख रही थी. यहां राहत और बचाव के काम में जुटी एजेंसियों ने इस इमारत को गिरने से बचाने के लिए 18 से 20 लोहे के गार्डरेल लगाकर सपॉर्ट दिया था. ये सभी गार्डरेल बिल्डिंग के अगले, पिछले और बीच के हिस्से में लगाए गए हैं. एमसीडी की एक टीम ने इस ढांचे को असुरक्षित करार दिया था. इसमें रह रहे लोगों को भी तुरंत यहां से बाहर निकाला गया.

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एमसीडी के कमिश्नर संजीव कुमार ने बताया, ‘यह बिल्डिंग कमजोर हो चुकी है और हम इसे सिलेवार ढंग से अगले एक से दो दिनों के भीतर गिराने जा रहे हैं.’

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बिल्डिंग गिरने से घायल हुए लोगों का हालचाल लेने के लिए एम्स अस्पताल का दौरा किया, उन्होंने यहां घोषणा की कि बगल की इमारत को कल (बुधवार को) ध्वस्त कर दिया जाएगा.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि ध्वस्त हई इमारत के साथ वाली यह बिल्डिंग भी कमजोर अवस्था में है और उसमें किसी तरह का कोई पिलर (स्तंभ) और बीम जैसी संरचना नहीं है. बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर को बगैर पिलर और बीम की सहायता के ही खड़ा कर दिया गया. समय के साथ-साथ इस पर अतिरिक्त फ्लोर भी खड़े किए जाते रहे. इस तरह के निर्माण से बिल्डिंग की मजबूती और स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है. वह कमजोर होती है. अधिकारियों के मुताबिक, इस बिल्डिंग का ढांचा कमजोर पाया गया, जिसके बाद उसे नोटिस जारी कर दिया गया. इस दुर्घटना के बाद पड़ोस की 6 बिल्डिंग को सील किया गया है.

इस बीच, MCD ने सोमवार को सभी जोन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों (बिल्डिंग) को निर्देश दिया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्ट्रक्चर की जांच करें और 10 सितंबर तक विस्तृत रिपोर्ट सौंपें.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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